Herr Abazovic, der im März nach Brüssel reiste, um Hilferuf der Europäischen Union bei der Refinanzierung des chinesischen Kredits, fügte hinzu: „Sie haben einen unglaublichen Deal für die Interessen Chinas gemacht. Auf unserer Seite war es eine Katastrophe.

Herr Djukanovic, Vorsitzender des Abkommens, der von 1990 bis zur Wahlniederlage seiner Partei im vergangenen Jahr in Montenegro an der Macht war, nannte die Beschwerden der neuen Regierung “politischen Lärm” und bestand in einem Interview darauf, dass China kein Interesse daran habe, sich in die Angelegenheiten Montenegros einzumischen.

Im Laufe seiner langen Karriere florierte Herr Djukanovic, indem er mit rivalisierenden Mächten spielte, zuerst mit Serbien unter Slobodan Milosevic, dann mit wohlhabenden russischen Investoren, einschließlich Tycoons in der Nähe des Kremls. Später wandte er sich an die Vereinigten Staaten, die ihre Vergangenheit ignorierten, um Montenegro zum NATO-Beitritt zu bewegen, während er sich an China wandte, das Kredite anbot, die weder amerikanische noch europäische Banken für richtig hielten.

Es führte Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit und war damit die letzte ehemalige Republik Jugoslawiens, die ein eigenständiger Staat wurde.

Obwohl er immer noch als weitgehend zeremonieller Präsident an der Macht ist, hat Herr Djukanovic die Zwischenrufe rund um die in China gebaute Autobahn als eine weitere Wendung seines russischen Plans präsentiert, um seinen Einfluss in Montenegro geltend zu machen. Die pro-moskauischen Abgeordneten sind in der neuen Regierung nicht vertreten, unterstützen ihn aber aus Feindseligkeit gegenüber Herrn Djukanovic im Allgemeinen.