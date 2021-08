Neue spanische Original Netflix Intimacy-Serie in Arbeit

06.11.2021 – Die neue Produktion von Verónica Fernández und Laura Sarmiento wird derzeit im Baskenland gedreht

(ld) Schauspielerinnen Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz, Itziar Ituño, Yune Nogueiras, Ana Wagener und Emma Suárez (© David Herranz / Netflix)

Diese Woche gab Netflix den Beginn der Dreharbeiten zu einer neuen spanischen Originalserie mit dem Titel . bekannt Privatsphäre. Das Projekt, das derzeit im Baskenland gedreht wird, wurde von Véronique Fernandez (die TV-Serie Charon und Gehackt) und Laura Sarmiento (die TV-Serie Schlachthof und Das Gebiet). Jorge Torregrossa (die TV-Serie Gehackt und Elite), Ben Gutteridge (die TV-Serie Stadt Holby und Hollyoaks), Polizei Marta und Koldo Almandoz (Das Reh ) sind direkt angehängt.

Ein Sexvideo eines vielversprechenden Politikers, das der Presse zugespielt wurde, ist der Auslöser für diese Serie, die das Leben von vier Frauen aufzeichnet, die gezwungen sind, auf dem schmalen Grat zwischen dem, was zum öffentlichen und privaten Leben gehört, zu gehen.

Die rein weibliche Besetzung umfasst Schauspielerinnen Itziar Ituno (die TV-Serie Gelddiebstahl), Patricia Lopez Arnaiz (die TV-Serie Party, Esel ist verschwunden ), Emma Suarez (Die unsichtbare , Julia ), Véronique Echegui (Drei Tage Weihnachten, die TV-Serie 3 Wege), Ana Wagener (die TV-Serie Der Unschuldige und Willkommen in Eden) und Yune Nogueiras (Zirkel).

Über die neue Serie sagte Showrunner Verónica Fernández: „Das Leben ändert sich im Handumdrehen … Mit einem Klick, beim Klang einer gesendeten Nachricht. Ihre Privatsphäre hört auf, privat zu sein und wird in Millisekunden öffentlich. Jemand drückt auf einen Knopf und entfesselt plötzlich einen unkontrollierbaren Hurrikan. Und wie bei einer Epidemie wandert Ihre Privatsphäre mit unermesslicher Geschwindigkeit von Bildschirm zu Bildschirm. Die Hilflosigkeit, die diese neue Zeit hervorruft und das Gefühl, dass die Grenzen von Privatheit und Privatsphäre für viele unsichtbar sind, sind die DNA dieser Serie. Unterdessen fügte ihre Kollegin Laura Sarmiento hinzu: „Privatsphäre ist eine Geschichte über das Bild, das wir projizieren, und seine Unzulänglichkeit mit der Realität. Die Charaktere der Serie leben wie wir in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem sprunghaft, variabel und seltsam sind. Die Serie zeigt auch, dass die Offenlegung der Privatsphäre anderer nicht anekdotisch, sondern potenziell verheerend für das Opfer ist. Es wird oft mit der Schuld des Opfers begründet. Die Serie spricht von dieser Ungerechtigkeit als Hindernis für Menschen, deren Privatsphäre verletzt wurde, ihre Stimme zu erheben. “

Privatsphäre wird von der in Pasaia ansässigen Firma Txintxua Films für Netflix produziert. Das offizielle Release-Datum ist noch nicht bekannt.