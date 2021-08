MotoGP Österreich: Petronas gibt offiziell den Zeitpunkt des MotoGP-Projekts bekannt

14.08.2021 |

Christina bulpet |

MotoGP

Am Samstagmorgen traf die Bestätigung des Sepang Racing-Teams ein. Das Team bestätigte, dass Petronas die MotoGP-Meisterschaft am Ende der Saison 2021 offiziell verlässt.

Das malaysische Team hat zugestimmt, seine Partnerschaft um den Petronas SRT-Teamtitel über die Sprinta Racing Moto2- und Moto3-Teams und das Yamaha MotoGP-Team zu beenden.

Es gab jedoch keine Überprüfung der Zukunft der Moto2- und Moto3-Teams, mit der Erklärung, dass “das Team voraussichtlich ab 2022 eine Ankündigung bezüglich seiner MotoGP-Verfolgung unter einer neuen unabhängigen Einheit machen wird”. Nachdem Johan Stigefelt am Freitag beim GP von Österreich bestätigt wurde, werden vor Silverstone weitere Neuigkeiten veröffentlicht. [Click here for more]

Azhan Shafriman Hanif, CEO des Sepang International Circuit (SIC), sagte:

„SIC möchte Petronas für ihre kontinuierliche Unterstützung während der gesamten Partnerschaft und eine bemerkenswerte gemeinsame Reise danken. “

„Wir respektieren die Entscheidung von Petronas und sind uns einig, dass diese Partnerschaft ihren Zweck und ihre Ziele erreicht hat. Wir haben eine bedeutungsvolle Partnerschaft mit großartigen Leistungen und unvergesslichen Momenten mit dem Team genossen. Ich denke, dies ist nicht das Ende unserer Motorsport-Zusammenarbeit, da wir unser Bestreben fortsetzen, Motorsport-Talente in Malaysia zu fördern.

„SIC ist stolz darauf, an der Ausbildung und frühen Entwicklung des Teams beteiligt gewesen zu sein, das in seiner Leistung die Erwartungen übertroffen hat. Wir wünschen dem Team alles Gute für die nächste Phase seiner Entwicklung unter einer neuen Einheit. “

Die Leiterin der strategischen Kommunikation von Petronas, Datin Anita Azrina Abdul Aziz, fuhr fort:

„Wir sind diese Partnerschaft mit SIC eingegangen, um unsere F&E-Kapazitäten zu demonstrieren, und wir sind stolz darauf, dass Petronas Fluid Technology Solutions maßgeblich dazu beigetragen hat, den Status des Teams als Meisterschaftsanwärter zu etablieren.

„Gemeinsam haben wir Meilensteine ​​im Sport geschaffen, die zeigen, dass wir das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben, und wir glauben, dass es der richtige Zeitpunkt für uns ist, die Partnerschaft einzugehen.

„Im Namen von Petronas möchten wir SIC unseren Dank für ihr Engagement für den Erfolg der Partnerschaft aussprechen. “