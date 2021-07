Eine Kraft des Wissens

Die Arbeitsgruppe Wissensökonomie unter dem Vorsitz des Premierministers hielt ihre erste Sitzung im Januar 2019 ab, als der von mir in meiner Eigenschaft als Vizepräsident vorgestellte Fahrplan genehmigt wurde.

Dies sah Investitionen in Bildung, Wissenschaft, Technologie, Innovation und Unternehmertum vor, mit besonderem Schwerpunkt auf neuen und aufkommenden Technologien. In einem kurzen Zeitraum von 2,5 Jahren wurde eine enorme Menge an Arbeit geleistet, die begonnen hat, die Wissenschafts- und Technologielandschaft in Pakistan zu verändern.

Ein leuchtendes Beispiel für die Führung und Leistung von Premierminister Imran Khan in der aktuellen Regierung ist die „Pak Austrian Fachhochschule“ etwa 75 Kilometer von Islamabad entfernt. Diese Hochschule für angewandte Wissenschaften und Ingenieurwissenschaften war 2003-2008 Teil meiner Vision, als ich Präsident der HEC war, aber die Projekte wurden 2008, wenige Monate vor Studienbeginn, eingestellt. Doch Beharrlichkeit zahlt sich aus: 2018 wurde das Programm mit Unterstützung der Regierung von Khyber Pakhtunkhwa und unter der Führung von Premierminister Imran Khan neu aufgelegt – mit dem Ergebnis, dass in der Nähe von Islamabad nun eine ganz besondere Institution operiert.

Sie ist die erste Universität weltweit, die in Zusammenarbeit mit acht ausländischen Ingenieurhochschulen entstanden ist. Sie ist auch die erste Universität der Welt, die einen hybriden Charakter hat, da sie aus zwei Teilen besteht – einer Fachhochschule, die eine Ausbildung auf BSc- und MSc-Niveau in der technischen Ausbildung auf Bachelor- und Master-Ebene anbietet, und einem Teil der Postgraduiertenschule, der Zentren für Exzellenz in verschiedenen Bereichen der fortschrittlichen Technik, einschließlich Hochgeschwindigkeitseisenbahnbau, künstliche Intelligenz, Werkstofftechnik, Lebensmittelverarbeitungstechnologien usw. .

Herzstück der neuen Hochschule wird ein Technologiepark sein, der sich auf die Entwicklung neuer Produkte für die industrielle Fertigung und den Export konzentriert. Die Universität hat ihre Aktivitäten aufgenommen, aber es wird noch drei Jahre dauern, bis sie fertiggestellt und voll funktionsfähig ist. Die Bemühungen vieler Kolleginnen und Kollegen beim erfolgreichen Aufbau dieser wunderbaren Institution sind anzuerkennen. Dazu gehören Professor Nasser Ali Khan (Projektleiter), Professor Mohammed Mujahid (Berater, jetzt Rektor der Universität), Professor Haroon Ahmed (Universität Cambridge), Professor Michael Rode (Innsbruck, Österreich), Professor A Tjoa (Wien, Österreich) , und Prof. Chunli Bai (China). Die KP-Regierung hat großzügige Mittel für die Entwicklung bereitgestellt, während das Zentrum für künstliche Intelligenz mit Unterstützung des Ministeriums für Informatik errichtet wird.

Dank der Unterstützung von Premierminister Imran Khan wird von unserer Arbeitsgruppe eine ähnliche Hybriduniversität in der Nähe von Sialkot errichtet. Zunächst konzentriert sich die Universität auf die folgenden fünf Bereiche: 1) Wirtschaftsingenieurwesen; 2) Chemie- und Werkstofftechnik, 3) Informationstechnologie; 4) Agrartechnik; und 5) Unternehmensführung, Unternehmertum und Innovation. Diese Entwicklung hat Branchenführer in Sialkot, Gujranwala und Gujrat sehr begeistert und es wurden mehrere Treffen mit Spitzenindustriellen sowie hochrangigen Vertretern der jeweiligen Handels- und Industriekammern abgehalten, um sicherzustellen, dass die Programme auf die Verbesserung ihrer Industrieprodukte ausgerichtet sind.

Ein wichtiges Projekt unserer Knowledge Economy Working Group im Jahr 2018 war die enge Zusammenarbeit mit NADRA und FBR, um die Steuereinnahmen zu steigern und das Steuernetz zu erweitern. Mithilfe innovativer KI-Protokolle und -Algorithmen wurden NADRA und einige FBR-Transaktionsaufzeichnungen einer genauen Prüfung unterzogen. Innerhalb von drei Monaten wurden rund 3,8 Millionen Nichtsteuerpflichtige mit einer Steuerschuld von jeweils über 100.000 Rupien identifiziert. Sie schuldeten im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 ungefähr 1,6 Billionen Rupien an Einkommensteuern. Die Informationen wurden ihnen einzeln auf Websites zur Verfügung gestellt, auf denen diesen Personen nur vertraulicher und privater Zugang gewährt wurde. Dies hat zu einer wahrhaft spektakulären Entwicklung geführt: Die gesamten deklarierten Vermögenswerte sind stark auf 3 Billionen Rupien gestiegen und die tatsächlichen Steuern auf 65 Milliarden Rupien gezahlt, was die Leistungsfähigkeit moderner Technologien veranschaulicht. Infolgedessen wurden mehr als 90.000 Nicht-Anmelder zu Anmeldern und die Gesamtzahl der Steuererklärungen für das im Juni 2018 endende Jahr hat die Zwei-Millionen-Marke überschritten, mit Abstand die höchste Zahl in der Geschichte der RBF.

Die Arbeitsgruppe Wissensökonomie konzentrierte sich auch auf die Ausweitung einer qualitativ hochwertigen Bildung im Hochschulbereich. Als Ergebnis wurde ein Projekt für die Virtual University of Lahore genehmigt, die ich 2001 als Ministerin ins Leben gerufen habe. Das Projekt wird zum Ausbau von Blended Learning an unseren Universitäten führen und dann auf Colleges ausgeweitet werden. Auf diese Weise können Studierende an unseren Universitäten nicht nur von ihren Lehrern lernen, sondern auch von Vorlesungen, die mit Massive Open Online Courses (MOOCs) am MIT, Stanford, Harvard und anderen Universitäten gehalten werden. Dies sollte zu einer erheblichen Verbesserung der Bildungsstandards führen.

Die Lehrerausbildung ist das Herzstück jedes ernsthaften Versuchs, die Qualität der Hochschulbildung zu verbessern. Der Arbeitskreis Wissensökonomie hat daher ein großes Projekt formuliert, um die Fakultät unserer Hochschulen zu stärken, indem eine große Anzahl unserer klügsten Studierenden an die besten Hochschulen im Ausland entsendet wird. Dieses Projekt wird in Kürze von HEC umgesetzt.

Ein weiteres sehr interessantes Projekt des Arbeitskreises Wissensökonomie besteht darin, Gymnasiasten bestimmte technische Fähigkeiten zu vermitteln. Dieses spezielle Matric Tech-Programm wurde an rund 500 Schulen erprobt, damit die Matric-Studenten in den letzten drei Jahren ihres Studiums in bestimmten speziellen Fähigkeiten geschult werden. Darüber hinaus wurden eine Reihe weiterer Projekte gestartet, um in Pakistan Fachwissen zu neuen und aufkommenden Technologien aufzubauen.

Ein großer Schwachpunkt, den wir angehen müssen, ist die Qualität unserer Schul- und Hochschulausbildung. Heutzutage baut die Hochschulbildung auf schwachen Fundamenten auf, die nicht funktionieren werden. Mein Vorschlag an den Ministerpräsidenten, den nationalen Bildungsnotstand auszurufen, wird jetzt auf höchster Ebene ernsthaft geprüft, und es haben auch mehrere Treffen mit den Bildungsministerien der Provinzen stattgefunden. Es ist zu hoffen, dass dieses wichtige Programm bald gestartet wird, damit wir die Frage der Qualität der Bildung auf Schul- und Hochschulebene ansprechen können, wo ernsthafte Probleme bestehen.

