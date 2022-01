Kritik: The Weeknd hostet ‚Dawn FM‘ Fluchtfantasie

Das neueste Album von The Weeknd wurde zu Beginn der Pandemie veröffentlicht, aber sein neuestes „Dawn FM“ entführt die Hörer aus der Dunkelheit in eine tanzwürdige 80er-Fantasie

„Dawn FM“, The Weeknd (XO / Republic Records)

Seit der Veröffentlichung von „After Hours“ im März 2020 erlebt The Weeknd wie der Rest der Welt eine isolierende Pandemie. Ihr neuestes Album „Dawn FM“ entführt den Hörer aus dieser Dunkelheit in eine tanzwürdige 80er-Jahre-Fantasie.

Left Behind ist der blutrünstige Superschurke, der über die übermäßige Nachsicht und den Selbsthass singt, die wir zuletzt in „After Hours“ gesehen haben, für einen reiferen, verspielteren Charakter, der am meisten daran interessiert ist, zu den Schmerzen zu tanzen. Melancholie (und Pandemie) durch die vielen Tänze -Pop- und Escape-Songs aus dem neuesten 16-Track-Album des Sängers aus Toronto.

„Dawn FM“ ist wohl das bisher kreativste Projekt der Sängerin. Das Album spielt sich wie ein Radiosender, mit autobiografischen Geschichten von Musikikone Quincy Jones und einem DJ, der von Schauspieler und Komiker Jim Carrey geäußert wird. Das Album enthält sogar Werbespots, in denen fiktive Produkte aus dem Jenseits verkauft werden, und ein eingängiger Radiojingle, der alle paar Songs spielt.

„Du hörst jetzt 103,5 Dawn FM… du warst zu lange im Dunkeln“, scherzt Carreys Stimme im ersten Track. „Es ist Zeit, im Licht zu gehen.“

Kollaborationen ziehen sich durch das Album, darunter Features von Tyler, dem Schöpfer von „Here We Go… Again“ mit Backing-Vocals von Bruce Johnston von den Beach Boys; Calvin Harris und Lil Wayne in „I Heard You’re Married“ und Swedish House Mafia in „Wie kann ich dich dazu bringen, mich zu lieben?“ „Sacrifice“ enthält auch einen Auszug aus Alicia Myers „I Want to Thank You“, ein weiterer Hinweis auf die von Dance-Pop durchdrungenen 80er.

Glücklicherweise bleiben die engelsgleiche Stimme und der dunkle Text von The Weeknd erhalten. Die Reihenfolge der Spuren spiegelt den Bogen einer Beziehung wider. Bei „Gasoline“ singt die Grammy-prämierte Liebste: „Ich liebe es, wenn du mir beim Schlafen zusiehst“. Nach der Hälfte des Albums tut es ihm auf „Out of Time“ zutiefst leid und auf „Don’t Break My Heart“ ist er von Liebe gezeichnet und verhärtet. Trotz des Schmerzes drückt sich die Reife des Albums im abschließenden Track „Phantom Regret“ aus, der von Carrey geschrieben wurde und sagt: „Der Himmel ist für diejenigen, die das Bedauern loslassen“.

Die Sängerin, die dafür bekannt ist, selbst der glücklichsten Seele tiefen Kummer zu bereiten, hat eine Fluchtfantasie hervorgebracht, die es schwer macht, stehen zu bleiben. Die chaotische Kombination aus traurigen Texten, Dance-Pop und manchmal Vogelgezwitscher über dem Rauschen von Wasserfällen sollte theoretisch nicht funktionieren, außer dass es für unsere Welt, wie sie ist, keine solchen Regeln gibt.

Carreys Abschiedsworte am Ende des Albums bringen es spirituell auf den Punkt: „Peace be with you.“

——

Folge Khadija Kothia auf http://Twitter.com/khadijakothia