Eine 5.800-Dollar-Flasche Whisky, die Pompeo von Japan gespendet wurde, ist verschwunden

Eine geschätzte 5.800-Dollar-Flasche Whisky, die die japanische Regierung dem ehemaligen Außenminister schenkte Mike PompeoMike PompeoNoem reist für eine frühe Umfrage nach South Carolina: Trump führt die GOP-Vorwahl 2024 an, gefolgt von Pence, DeSantis Pence v. Biden zu China: Konkurrierende, aber kohärente Visionen MEHR wurde als vermisst gemeldet.

Ein öffentliches Repository Mittwoch raus vom Außenministerium berichtete von Geschenken, die öffentlichen Beamten, darunter Pompeo und ehemaligen, gegeben wurden Präsident Trump Donald Trump Fünf Imbissbuden aus den Sondervorwahlen in Ohio Missouri Rep. Billy Long tritt in die Vorwahlen des GOP-Senats ein Der von Trump unterstützte Mike Carey gewinnt die Vorwahlen der GOP in den Sonderwahlen in Ohio MEHR im Jahr 2019. Eine von Pompeos Listen enthielt eine Flasche Whisky, die ihm die japanische Regierung geschenkt hatte, deren Listennotizen am 24. Juni 2019 eingingen.

Das berichtete die New York Times dass das Außenministerium eine Untersuchung der fehlenden Flasche eingeleitet hat, unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Zeitung stellte fest, dass sich Pompeo zum Zeitpunkt der Übergabe des Geschenks in Saudi-Arabien aufhielt.

Pompeos Anwalt William Burck sagte gegenüber The Hill in einer Erklärung, dass Pompeo sich nicht daran erinnere, eine Flasche Whisky von der japanischen Regierung erhalten zu haben und nicht wusste, dass das Außenministerium sein Verschwinden untersuchte.

“Sir. Pompeo hat keine Erinnerung daran, die Flasche Whisky erhalten zu haben und weiß nicht, was mit ihm passiert ist”, sagte Burck. “Er weiß auch nicht, dass sein Schicksal untersucht wurde.” Er hat keine Ahnung, wo diese Whiskyflasche angeordnet ist.

Laut Times kann ein US-Beamter es behalten, wenn ein Geschenk weniger als 390 US-Dollar beträgt. Für Geschenke, die diesen Betrag überschreiten, müssen die Beamten sie kaufen. Die Verkaufsstelle stellte fest, dass der Generalinspekteur nach Angaben der beiden mit der Untersuchung vertrauten Personen gebeten wurde, seinen Aufenthaltsort herauszufinden, und die US-Regierung für den Artikel nicht bezahlt wurde.

Pompeo wird als möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 angesehen, obwohl die Untersuchung möglicherweise ethische Fragen aufwirft, ob der ehemalige Außenminister Geschenke von einer ausländischen Regierung angenommen hat.

The Hill hat das State Department um einen Kommentar gebeten.