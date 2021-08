MotoGP Steiermark: Miller: Österreich ist ein glückliches Jagdrevier für Ducati, aber… | MotoGP

Vorbei sind die Zeiten, in denen Strecken eindeutig für einen bestimmten MotoGP-Hersteller geeignet waren, mit Ausnahme – zumindest auf dem Papier – des Red Bull Rings.

Bis heute hat Ducati seit der Rückkehr in den Kalender im Jahr 2016 fünf von sechs Rennen gewonnen, die auf Österreichs Pferderennbahn ausgetragen wurden.

Und während Marc Marquez zum Beispiel einen hervorragenden Sachsenring-Rekord hält, wurden die Österreich-Siege von Ducati auf drei verschiedene Fahrer aufgeteilt; Andrea Iannone (2016), Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020) und Jorge Lorenzo (2018).

Aber der perfekte Lauf der italienischen Fabrik wurde im zweiten der aufeinanderfolgenden Läufe des letzten Jahres endgültig gestoppt, als Miguel Oliveira von KTM nach einem letzten Showdown (in dem auch Pol Espargaro beteiligt war) während eines weiteren neu gestarteten Rennens Pramac Ducatis Jack Miller um nur 0,316 Sekunden schlug. .

Verwandte Artikel

Miller war wohl der beständigste Favorit während des unterbrochenen Grand-Prix-Paares im letzten Jahr, da er am Ende der vier verkürzten Rennen der einzige Anwärter in den Top 3 war.

Der Australier kehrt als Mitglied des offiziellen Werksteams nach Österreich zurück und ist der einzige Ducati-Fahrer, der in dieser Saison dank aufeinanderfolgender Siege in Jerez und Le Mans als bisher einziger Ducati-Fahrer den Sieg gekostet hat Platz in der Meisterschaft. Weltmeisterschaft, 56 Punkte von Fabio Quartararo.

Verwandte Artikel

“Gemischte Gefühle, ich denke, man könnte sagen [about the first part of the season]Miller kommentierte: „Ich wollte mehr. Wir sind nicht weit weg. Ich bin einfach nur sauer auf die Punkte, die ich wieder gegeben habe [at Assen] aber ich kann es kaum erwarten, nach Österreich zu gehen und dort zwei zu haben.“

Er fügte hinzu: „Letztes Jahr war ich kurz davor, zu gewinnen. Ich stand zweimal auf dem Podium, beim GP von Österreich, wo ich Dritter wurde, und beim GP von Steiermark, den ich auf dem zweiten Platz beendete.

“Diese Strecke war schon immer ein glückliches Jagdrevier für Ducati, aber ich erwarte dieses Jahr eine harte Konkurrenz. Wie auch immer, wir werden unser Bestes geben, um an der Spitze zu stehen und das Wochenende in Schönheit zu beenden.”

Sein Teamkollege Francesco Bagnaia ist zwar immer noch auf der Jagd nach einem ersten MotoGP-Sieg, aber seine Konstanz hat ihn auf den dritten Platz in der Gesamtwertung geführt, 13 Punkte hinter Johann Zarco de Pramac und 47 hinter Quartararo de Yamaha.

Der Italiener verpasste die österreichischen Runden 2020 verletzungsbedingt, ist sich aber auch Ducatis Rekord auf dem Red Bull Ring mehr als bewusst.

“Diese lange fünfwöchige Pause hat mir wirklich geholfen, meine Batterien wieder aufzuladen, und jetzt bin ich bereit für die zweite Saisonhälfte. Ich kann es kaum erwarten, zu meinem Desmosedici-GP zurückzukehren und vor allem in der Österreich zu fahren.” wieder “, sagte Bagnaia.

“Letztes Jahr musste ich die beiden hier ausgetragenen Rennen wegen meiner Beinverletzung verpassen [at Brno]. Auf dem Red Bull Ring im Jahr 2019, in meinem ersten Jahr in der MotoGP, habe ich den siebten Platz beim GP von Österreich erreicht, da Ducati fünf der sechs bisher bestrittenen Rennen auf dieser Strecke gewonnen hat, also bin ich mir sicher, dass wir haben alles, was wir brauchen, um am Sonntag um ein gutes Ergebnis zu kämpfen!

“Ich bin fest entschlossen, in dieser zweiten Hälfte der Meisterschaft mit dem richtigen Fuß aufzustehen.”