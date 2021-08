Tokyo Olympian läuft schnell 400 m in lockerem, übergroßem T-Shirt

Da sich die Olympischen Spiele vom Straßenradsport und Schwimmen auf die Leichtathletik verlagert haben, wird auf Twitter darüber diskutiert, warum nicht alle Leichtathleten Aero-Anzüge tragen, wie es Radfahrer und Radfahrer tun.

400m bahamaischer Sprinter Steven Gardiner gewann das 400-m-Halbfinale mit einer Zeit von 44,14, womit er am Donnerstag ins Finale einzog. 44 Sekunden für 400 m sind spektakulär, aber die Fans auf Twitter waren mehr beeindruckt, dass er dieses Mal in einem übergroßen bahamaischen Trainings-T-Shirt gelaufen ist. Unsere Quellen haben nicht bestätigt, ob er sein Lauftrikot im Athletes’ Village tatsächlich vergessen hat oder ob er es vorzieht, wenn seine Ärmel einfach im Wind flattern. Gardiner war die Inspiration für die Twitter-Debatte über die Aerodynamik des Sprinter-Rennkits.

Steven Gardiner gewinnt Runde 3 im lockeren T-Shirt. 44,14 muss eine Art T-Shirt-Weltrekord sein. Michael Norman zieht ins Finale ein. pic.twitter.com/rTAhBYrLUb – RunnerSpace (@runnerspace) 2. August 2021

Steven Gardiner stellt 44.14 in einem T-Shirt seines Vaters zur Schau, das eine ganz neue Stimmung ist pic.twitter.com/9Kt6ISVhCp – Anders (@Fauxnine_) 2. August 2021

Aerodynamik bezieht sich auf den Begriff der Kräfte, die aus der Bewegung von Objekten in der Luft resultieren. Durch die Untersuchung der Luftbewegung um ein Objekt herum können wir messen, wie Schwerkraft und Widerstand beim Durchgang des Objekts wirken.

Wie wir gesehen haben, ist Aerodynamik für Radfahrer sehr wichtig. Jedes verirrte Gewebe, das in der Brise schwimmt, verlangsamt sie möglicherweise. Auf einer ebenen Straße ist die Aerodynamik bei weitem das größte Hindernis für die Geschwindigkeit eines Radfahrers und macht 70-90% des Widerstands aus, den Radfahrer beim Treten erfahren. Das einzige größere Hindernis ist das Erklimmen eines Hügels, da die Schwerkraft die Wirkung des Windwiderstands bei weitem überwiegt. In den letzten fünf Jahren gab es eine bedeutende Entwicklung bei dehnbareren, leichteren und atmungsaktiveren Stoffen, mit denen Fahrer bei hohen Geschwindigkeiten durch die Luft schneiden können.

Die Technologie entwickelt sich zum Wohle des Sportlers ständig weiter und ermöglicht ihm, auf hohem Leistungsniveau zu arbeiten. Bei diesen Olympischen Spielen haben männliche und weibliche Athleten die Wahl, was sie während des Wettkampfs tragen können. Bei einigen Veranstaltungen wie den 10.000 m, bei denen 25 Runden auf der Strecke erforderlich sind, trägt die Mehrheit der Distanzathleten das klassische Trikot und die Shorts, da sie 30 Minuten lang mit hoher Intensität laufen. . Bei einem 10.000-Meter-Lauf hilft Geschwindigkeit, aber das Abschneiden der Luft ist weniger wichtig, da die meisten Läufer eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km / h erreichen und die meiste Zeit des Laufs in einer Tasche bleiben. .

Wann Eliud Kipchoge beim INEOS 1:59 Challenge in Österreich die 2-Stunden-Marathon-Barriere durchbrochen, analysierten Wissenschaftler der Universität Eindhoven in den Niederlanden die Windformationen während eines Rennens mit 21,2 km/h. Sie haben sich schließlich eine spezielle Anordnung von Läufern ausgedacht, die Kipchoge auf und ab laufen, um seine Leistung gegen Widerstand zu reduzieren, was ihm letztendlich ermöglicht, auf einem höheren Niveau zu arbeiten. Diese Formation ist der eines Tour de France-Radsportpelotons sehr ähnlich. Der Athlet, der den Wind nimmt, muss härter arbeiten als der Athlet, der sich hinter ihm versteckt.

Leider haben Sprint-Events nicht den Luxus einer packunterstützten Leistung. Wann Usain Bolt die Weltrekorde über 100m und 200m aufstellte, erreichte er in Trikot und Strumpfhose seine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Wenn ein Mensch eine Geschwindigkeit von mehr als 40 km / h erreicht, werden laut Wissenschaftlern 80% seiner Leistung verwendet, um Luftwiderstand und Schwerkraft zu überwinden. Bei seinen sechs Goldmedaillen über 100 m und 200 m hat Bolt nie den Fluganzug verwendet. Wer weiß, was er mit einem 400mH-Champion hätte laufen können Bei Karsten Warholm Puma Speed-Anzug?

Du musst den obersten Knopf brechen —- RT Norway Sprinter #Karsten #Warholm zerreißt das Trikot wie Superman nach einem großartigen 400-Meter-Hürdenlauf, bei dem ZWEI Männer den Weltrekord gebrochen haben: https://t.co/0VjfDkK4WS pic.twitter.com/seRFtB14pO – Alex K (@ AlexKofoed1) 3. August 2021

Einige der besten Leichtathleten der Welt beginnen, auf den Speedsuit umzusteigen, um alle aerodynamischen Vorteile zu nutzen, die sie bekommen können. das von Norwegen Jakob Ingebrigtsen und Mohammed Katir aus Spanien, zwei der schnellsten Männer der Welt in diesem Jahr über die 1.500m und 5.000m Distanz, trugen beide in ihrer Olympiaserie einteilige Speedsuits. Neu gekrönter 800-m-Goldmedaillengewinner Athing Mu ist in Windbreaker-Anzügen gefahren, seit er Anfang dieses Jahres Profi geworden ist. Natürlich hat die Wissenschaft bewiesen, dass winddichte Technologie den Unterschied machen kann, aber World Athletics, der Dachverband der Leichtathletik, gibt jedem Athleten eine strenge Richtlinie darüber, was während des Wettkampfs bei den Spielen getragen werden kann.

Laut World Athletes nach World Athletics Rule 143 Abschnitt 5 – Wettkampf- und technische Regeln:

„Bei allen Veranstaltungen müssen die Athleten saubere Kleidung tragen, die so gestaltet und getragen wird, dass sie nicht zu beanstanden ist. Kleidung sollte aus einem Material bestehen, das auch im nassen Zustand nicht transparent ist. Die Athleten dürfen keine Kleidung tragen, die die Sicht der Kampfrichter behindern könnte. Bei allen Wettkämpfen gemäß den Absätzen 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 und 1.7 der Definition des internationalen Wettkampfes und bei der Vertretung ihres Mitgliedsverbandes gemäß den Absätzen 1.4 und 1.8 der Definition des internationalen Wettkampfes müssen die Athleten die von ihrem . anerkannte einheitliche Kleidung tragen Mitgliedsverband. Die Siegerehrung und eine eventuelle Ehrenrunde gelten zu diesem Zweck als Bestandteil des Wettbewerbs.

Kurz gesagt bedeutet dies, dass alle antretenden Athleten die Wettkampfregeln des Sportverbands ihres Landes einhalten müssen, der den von World Athletics aufgestellten Regeln und Vorschriften entsprechen muss.

Bei diesen Spielen haben Männer und Frauen die Wahl zwischen drei Wettkampfoptionen; ein Tanktop und kurze Shorts, ein einteiliger Aero-Speed-Anzug oder (eine Kombination aus Geschwindigkeit und Komfort) ein Tanktop und eine halbe Strumpfhose – das Beste aus beiden Welten. Frauen haben mit dem Crop-Top und den verkürzten Shorts eine weitere Option.

Mit dem technologischen Fortschritt jagen die weltbesten Athleten weiterhin Weltrekorde. Athleten neigen immer dazu, die leichteste oder schnellste Ausrüstung zu tragen, um ihrer Leistung einen leichten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Wer weiß? Möglicherweise der Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele in Sydney, Cathy Freeman, war ihrer Zeit voraus, als sie die 400 m in einer Kombination aus Kopf-zu-Fuß-Geschwindigkeit gewann.