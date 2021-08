Adam Ondra und der „Zirkus“ der drei Formate: Warum der größte Sportkletterer ohne Medaille ging

Er gilt weithin als der größte sportliche Kletterer der Welt, doch Adam Ondra aus Tschechien war beim Olympiadebüt der Außenseiter und ging am Donnerstag ohne Medaille.

Während die meisten Veranstaltungen bei den Olympischen Spielen hyperspezifisch sind und besondere Fähigkeiten erfordern, wird der erste Sportkletterwettbewerb in einem umstrittenen Format ausgetragen. Die Medaillen gehen an Athleten, die in einer Mischung aus Geschwindigkeit, Bouldern und Vorstiegsklettern gut abschneiden; drei sehr unterschiedliche Disziplinen mit jeweils eigenen Weltmeisterschaften. Stellen Sie sich ein Cricket-Team vor, das T20s, ODIs und Tests um einen Weltmeistertitel spielt und nicht das Recht hat, die Elf zu ändern.

Und Ondra, ein Lead- und Boulder-Enthusiast mit begrenzter Geschwindigkeit im Klettern, war der erwartete Topper, der die Prüfung bestanden hatte, ohne ein Drittel des Programms zu kennen. Er kam nahe heran, wurde aber schließlich Sechster bei den Herren.

Warum gilt Adam Ondra als der größte Kletterer?

Als Felskletterpionier wird Ondra mit dem Stabhochspringer Sergei Bubka und dem Sprinter Usain Bolt verglichen. Das Climbing Magazine, die Sportbibel, beschrieb Ondra in Aktion: „… es ist leicht zu erkennen, dass nur zwei oder drei Menschen auf der Welt ein Niveau an Meisterschaft haben, wie zum Beispiel Michael Jordan beim Basketballspielen zuzusehen oder Einstein beim Rechnen.

Ondra wurde 1993 als Sohn von Amateurbergsteigern geboren und verbrachte seine Kindheit damit, steile Klippen außerhalb seiner Heimatstadt Brünn sowie die Wände und Decken seines Hauses zu erklimmen. Mit 8 kletterte er seine erste 7b+ und mit 13 seine erste 9. – Schwierigkeitsgrade, die nur von Elitekletterern mit erheblicher Erfahrung und Stärke erhalten wurden. Es hat drei der vier schwierigsten Sportrouten der Welt bezwungen, darunter geschwungene norwegische Höhlenwände mit einer Länge von 45 m und spanische Kalkfelsen mit einer Höhe von 50 m.

Der 28-Jährige beherrscht auch Klettern und Indoor-Sportklettern. Er hat die schwierigsten Anstiege der Welt mehr als jeder andere versucht und vier Weltmeisterschaften gewonnen, sieben weitere Mal unter den ersten drei. Im Wettkampfhallenklettern hatte Ondra im Alter von 17 Jahren Weltcup-Titel sowohl im Lead als auch im Bouldern gewonnen.

Adam Ondra aus der Tschechischen Republik lächelt, nachdem er die zweite Runde während der Geschwindigkeitsqualifikation des Sportkletterwettbewerbs der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2020 am Dienstag, den 3. August 2021 in Tokio, Au Japan, abgeschlossen hat. (AP-Foto / Jeff Roberson)

Welche drei Disziplinen gibt es beim olympischen Sportklettern?

Unter dem Dach des „Sport Climbing“ messen sich Sportler in einem Hybridformat aus Vorstieg, Bouldern und Speedklettern. Es gibt nur einen Medaillensatz für Männer und Frauen mit jeweils 20 Teilnehmern auf jeder Seite.

Lead ist die klassische, methodische Disziplin, bei der Sportler versuchen, in sechs Minuten eine stumpfwinklige Wand von mehr als 15 Metern zu erklimmen, ihr Seil an den Karabinern zu befestigen und die weitere Bewegung zu planen. Sie sollten die Kanten halten, ohne Ihre Finger zu verbiegen, und sollten Zehengriffe in der Größe einer Rs10-Münze verwenden. Je höher sie kommen, desto höher landen sie auf dem Tisch. Die Teilnehmer haben sechs Minuten Zeit, um die Wand zu studieren und mit dem Fernglas ihre Route zu planen. Ondra merkt sich bis zu 40 Bewegungen in der Vorbereitungszeit.

Das Bouldern ist ein Stuntrennen, fast wie ein Scheitern, bei dem ohne Seil 4,5 m Wände überragt werden. Die als „Probleme“ bezeichneten Routen werden zunächst gedanklich gezeichnet, bevor der Aufstieg beginnt. Kletterer haben fünf Minuten Zeit, um ein Problem zu studieren, zu planen und zu lösen, und Punkte werden basierend auf der Anzahl der in vier Minuten überwundenen Hindernisse vergeben.

Speedclimbing ist einfach ein totaler vertikaler Sprint zur Spitze einer 15m-Wand. Die besten Klettererinnen und Kletterer verzeichnen in der Regel eine Zeit von 6 bzw. 7-8 Sekunden.

Wie hat es Ondra gemacht?

In Tokio hing das Endergebnis eines Athleten von seiner Position in jeder Disziplin ab. Die drei Positionen werden multipliziert und die niedrigste Punktzahl ist der Gewinner.

Im Qualifying belegte Ondra den 18. von 20 Teilnehmern mit einer Bestzeit von 7,46 Sekunden. Er wurde Dritter in der Gesamtwertung und Vierter in Führung. Die Endnote lautete somit 216 (18x3x4) und er belegte den fünften Platz unter den acht qualifizierten Finalisten.

Adam Ondra aus der Tschechischen Republik tritt am Dienstag, den 3. (AP-Foto / Jeff Roberson)

Im Finale am Donnerstag absolvierte Ondra seine erste Zeitmessung in weniger als 7 Sekunden. Er stellte eine persönliche Bestzeit von 6,86 Sekunden auf und wurde Vierter von sieben Finalisten. Beim Bouldern hatte er es schwer und wurde Sechster. Die Zahl vor dem Lead-Event – ​​Ondras Favorit aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Outdoor-Klettern – war 24.

An der Leadwall lieferte er eine spektakuläre Show ab und erreichte fast die Spitze. Bis zur letzten Runde führte er das Rennen an und wäre mit anderen in Schwierigkeiten auf dem Podium (vielleicht der Champion) gelandet. Und dann kam der Königsmacher: der Österreicher Jakob Schubert, der als erster Mann bzw.

Warum haben Kletterer das Format kritisiert?

Erstens war es schwierig, dem Positionsmultiplikations-Score zu folgen. Wäre Schubert im Spitzenrennen Zweiter geworden und damit knapp unter Ondras Marke gefallen, hätte der Tscheche Gold gewonnen. Stattdessen schob es ein paar Zentimeter von oben auf den sechsten.

Vor allem aber war es die kombinierte Medaille für drei verschiedene Disziplinen, die ernsthafte Kletterer ärgerte.

Shauna Coxsey, zweifache Boulder-Weltmeisterin, hat es am besten auf den Punkt gebracht.

“Es ist ein bisschen so, als würde man Usain Bolt bitten, einen Marathon zu laufen und dann die Hürden zu überwinden”, sagte der Brite Coxsey in einem Interview gegenüber Olympics.com. „Niemand hat den Wechsel zuvor wirklich geschafft. Kein Boulderer ging auf Speed ​​und Pellets, und kein Speedkletterer ging auf Bouldern und Pellets.

“Für jede Disziplin muss man auf unterschiedliche Fähigkeiten zurückgreifen”, sagte Cécile Avezou, Trainerin des französischen Kletterteams, gegenüber FRANCE 24. „Beim Speedtest geht es um Explosivkraft. Beim Bouldern geht es um Kraft, Fantasie und Kreativität. Das Klettern im Vorstieg erfordert eine nachhaltigere Anstrengung, also Anpassung, Informationsbeschaffung und Kontrolle.

Faszinierend, wenn das Internationale Olympische Komitee hätte, was es wollte, gäbe es bei den Spielen nur Speedklettern. Der vertikale Sprint nach oben ist ursprünglich ein Zuschauer-Booster für das Fernsehen. Der Internationale Sportkletterverband hat sich jedoch zurückgezogen, weil Speedklettern die auszuschließende Disziplin ist. Anders als beim Lead- und Bouldern, bei dem die Teilnehmer fünf Minuten vor dem Event weder Wand, Routen noch Griffe kennen, wird Speedklettern immer auf den 20 identischen Griffen durchgeführt, was seit 2005 die standardisierte Route ist.

Ondra verglich das Format mit einem ‘Zirkus’ und sagte: ‘Ich glaube, Speedklettern ist eine Art Kunstdisziplin. Kletterer treten an den gleichen Griffen an und trainieren an den gleichen Griffen, was meiner Meinung nach wenig mit der Philosophie des Kletterns zu tun hat. Alles wäre besser als diese Kombination.

Was ist der nächste Schritt beim olympischen Klettern?

Die Empörung und die Spannung über das Format blieben nicht unbemerkt. Im vergangenen Dezember gab das IOC bekannt, dass das Sportklettern in Paris 2024 auf vier Medaillengewinner-Events ausgeweitet wird, bestehend aus einem kombinierten Boulder- und Lead-Event und einem separaten Speed-Event.

Ondra hofft jedoch auf drei separate Veranstaltungen in der Zukunft.

“Ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft drei Medaillensätze für drei einzigartige Disziplinen geben wird”, sagte er gegenüber The Indian Express. „Weil ich denke, was man bei den Olympischen Spielen zeigen sollte, sollten die besten Kletterer sein, die ihr Ding auf dem besten Niveau machen. Und das liefern die drei einzigartigen Disziplinen.