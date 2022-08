Ein „radikaler Wechsel“ an der Grenze erschwert Biden das Leben

Vor Jahrzehnten waren die überwiegende Mehrheit der Migranten, die versuchten, die Grenze zwischen den Einreisehäfen zu überqueren, Mexikaner. Vor einigen Jahren kamen die meisten aus den zentralamerikanischen Ländern, die als Nördliches Dreieck bekannt sind: Guatemala, Honduras und El Salvador. Aber jetzt, laut Statistiken der Grenzpolizei, nimmt die Zahl der Menschen, die von außerhalb dieser Orte kommen, zu – und zwar schnell.

Um diesen Trend besser zu verstehen, hat sich CNN mit den Daten befasst. Hier ist ein Blick darauf, was wir sehen, warum diese Änderung so wichtig ist, warum sie stattfindet, wie sie auf dem Platz aussieht und was als Nächstes passieren könnte.

Was wir sehen: Es gibt eine große Veränderung, wer an die Grenze zwischen den USA und Mexiko kommt. Eine große Zahl von Migranten aus Mexiko und dem Nördlichen Dreieck macht sich immer noch auf den Weg. Aber die Zahl der Migranten aus anderen Ländern, hier in lila dargestellt, hat dramatisch zugenommen.

2007 war die Zahl der Migranten in dieser „anderen“ Kategorie vernachlässigbar. Aber seitdem ist sie dramatisch gestiegen – 11.000 % – mit dem größten Anstieg allein in den letzten zwei Jahren.

Begegnungen mit der US-Grenzpatrouille zeigen durchweg mehr mexikanische Migranten, die im Juli versuchen, die südwestliche Grenze zu überqueren, als aus jedem anderen Land. Aber bisher übersteigt diese Übung zum ersten Mal die Begegnungen mit Migranten von außerhalb Mexikos und des Nördlichen Dreiecks die Begegnungen mit Migranten aus beiden Regionen.

Eine Handvoll Länder machen einen großen Teil dieser wachsenden Gruppe an der Grenze aus. Die Zahl der Begegnungen von US-Grenzschutzbeamten an der Südwestgrenze mit Migranten aus Kuba, Kolumbien, Nicaragua und Venezuela hat in den letzten zwei Jahren dramatisch zugenommen.

Eine Einschränkung zu den Zahlen: Für diese Analyse haben wir Statistiken des US-Zoll- und Grenzschutzes zu Begegnungen mit Grenzpatrouillen verwendet, die sowohl Migranten umfassen, die zumindest vorübergehend an der Grenze festgenommen und festgehalten werden, als auch Migranten, die sofort in ihr Herkunftsland und nach Mexiko abgeschoben werden. Diese Daten geben uns das beste Gesamtbild darüber, wer ankommt und was an der Grenze passiert.

Beamte haben jedoch eingeräumt, dass die Zahlen möglicherweise überhöht sind, da sie einige Migranten beinhalten, die abgewiesen wurden die öffentliche Gesundheitspolitik „Titel 42“ , versuchte dann erneut zu überqueren. Mit anderen Worten, dieselben Personen können mehr als einmal gezählt werden.

Dies ist ein Problem, das hauptsächlich Migranten aus Mexiko und dem Nördlichen Dreieck betrifft, die eher den Beschränkungen des Titels 42 unterliegen als Migranten aus anderen Ländern.

Warum es wichtig ist: Doris Meissner, die am überparteilichen Migration Policy Institute in Washington die Arbeit zur US-Einwanderungspolitik leitet, sagte, die Zunahme der Zahl zusätzlicher Nationalitäten an der Grenze „macht die Grenzdurchsetzung noch komplizierter“.

Viele Grenzpolitiken seien jahrzehntelang auf mexikanische Migranten ausgerichtet gewesen, sagt sie, aber die Abschiebung von Menschen in andere Länder sei viel schwieriger. Es gibt Grenzen an die Staatsangehörigkeiten beispielsweise nach Titel 42 zurückgegeben werden können. Und auch frostige diplomatische Beziehungen können sich auf Abschiebungen auswirken.

„Diese Populationen … erfordern unterschiedliche Arten von Reaktionen“, sagt Meissner. „Wir haben kein Asylsystem eingerichtet, das den Herausforderungen, die diese Änderung mit sich bringt, in irgendeiner Weise gewachsen ist.“

Verwaltungsbeamte sagen, dass sie hart daran arbeiten, die eigentlichen Ursachen der Migration anzugehen. Und Präsident Joe Biden beschrieb es als „hemisphärische Herausforderung“.

Aber Bier sagt, dass die Beamten nicht genug tun.

„Die Biden-Administration kann auf diese neue Realität nicht mit dem gleichen alten Spielbuch reagieren“, sagte er auf Twitter. Er sagte gegenüber CNN, genau das scheine die Regierung zu tun. „Es sind viele der gleichen Arten von Antworten“, sagt er.

Warum das passiert: Dafür gibt es keinen einfachen Grund, sagt Bier.

„Es gibt so viele Antworten“, sagt er, „wie Länder in dieser Gruppe vertreten sind.“

CBP-Kommissar Chris Magnus kürzlich gegenüber CBS News Es ist unmöglich, alle Faktoren zu identifizieren, die Migranten dazu bringen, die Reise anzutreten, so kompliziert sind die Situationen in ihrem Herkunftsland. „Es ist eine sehr komplexe Reihe von Dynamiken“, sagte er.

Meissner, der von 1993 bis 2000 Kommissar des Einwanderungs- und Einbürgerungsdienstes war, sagt, die Pandemie habe eine wichtige Rolle bei der Intensivierung des wirtschaftlichen Drucks gespielt.

Auch andere Faktoren spielen eine Rolle: Eine Zunahme der Zahl der Kubaner, die in die Vereinigten Staaten reisen, ist Meissner zufolge teilweise auf eine neue Flugroute zwischen Kuba und Nicaragua zurückzuführen. Patrick Oppmann von CNN berichtete, dass, nachdem Nicaragua seine Visumpflicht für Kubaner aufgegeben hatte, Leute fingen an, Online-Anzeigen zu schalten, um ihre Häuser mit „alles drin“ zu verkaufen um das teure Flugticket zu bezahlen.

Sich verschlechternde wirtschaftliche Bedingungen, Lebensmittelknappheit und eingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung drängen die Venezolaner zunehmend dazu, das Land zu verlassen, und eine wachsende venezolanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten ist ebenfalls ein Anziehungspunkt, sagt Meissner.

Für Kolumbianer und Nicaraguaner sei die wirtschaftliche Instabilität – verstärkt durch die Pandemie – der Hauptgrund für die Migration gewesen, sagt sie, aber auch die Politik spiele eine Rolle.

Zunahme der Unterdrückung unter dem Ortega-Regime insbesondere während der jüngsten Präsidentschaftswahlen, hat bei vielen Nicaraguanern die Überzeugung gefestigt, dass die politischen Turbulenzen des Landes nicht kurzfristig gelöst werden“, sagte Meissner.

Und diejenigen, die bisher das benachbarte Costa Rica als Ziel in Betracht gezogen hätten, würden sich eher woanders umsehen, weil dort die Jobaussichten schwinden.

Steigende Inflation und Arbeitslosigkeit in Kolumbien heizen die Migration weiter an, sagt Meissner. Soziale Unruhen nach einer Protestwelle im Jahr 2021 und politische Spaltungen, die sich bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen verschärft haben, dürften die Entscheidungen von Migranten ebenfalls beeinflussen, sagt sie.

So sieht es am Boden aus: Es ist nicht nur etwas, was wir mit Statistiken sehen können. Migranten und Grenzschutzbeamte sagen, dass sie die Veränderung bemerken.

Yuma Border Patrol Sektorchef Chris Clem sagte Priscilla Alvarez von CNN letzten Monat dass die große Zahl von Nationalitäten, die die Grenze überqueren, ihre Agenten stark belastet.

„Die Länder, die wir jetzt bekommen – diese Nationalitäten fliegen ein, kommen an der Grenze, und sie müssen verarbeitet werden, und es gibt so viele, dass es eine Herausforderung für die Belegschaft darstellt“, sagte er.

Ich habe Anfang dieses Jahres mit CNN gesprochen Eine kubanische Migrantin beschrieb ein Haus in der mexikanischen Wüste, wo sie mit anderen darauf wartete, die Grenze zu überqueren.

Ein Raum sei mit Kubanern gefüllt, sagte sie. Und ein anderer war voller Menschen aus verschiedenen Ländern.

„Es gab Kolumbianer, Bangladescher, Venezolaner, Nicaraguaner, Haitianer“, sagte sie. „Es fühlte sich an, als wäre die ganze Welt darin.“

Was könnte als nächstes passieren: Wie bei allem an der Grenze gibt es viele Debatten darüber, was die Beamten tun sollten.

Bier und Meissner sagen, dass die sich ändernde Zusammensetzung der Migranten an der Grenze zeigt, wie sehr das US-Einwanderungssystem einer Überarbeitung bedarf.

„Viele, wenn nicht die meisten dieser Menschen werden wahrscheinlich keinen Anspruch auf Asyl haben, selbst wenn sie vor sehr schwierigen Bedingungen fliehen“, sagte Meissner. „Wir brauchen den Kongress dringend, um Einwanderungsgesetze anzugehen und andere legale Wege zu ermöglichen, um in die Vereinigten Staaten zu kommen.“

Und die Länder der westlichen Hemisphäre müssen zusammenarbeiten und Migration als gemeinsame Verantwortung angehen, sagte sie.

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend verlangsamt. Und Bier und Meissner sagen, dass sie das nicht erwarten.

„Dass das noch viele Jahre so weitergehen könnte, ist durchaus plausibel“, sagt Bier, „denn wir haben nicht die Infrastruktur, um Menschen so schnell wie sie eintreffen zu räumen.“