Borrell von der EU sagt, Visa-Verbot für Russen würde keine Unterstützung haben | Russland-Ukraine-Krieg

Es ist unwahrscheinlich, dass die Außenminister der Europäischen Union bei ihrem Treffen später in dieser Woche einstimmig ein Visumverbot für alle Russen unterstützen werden, sagt der EU-Außenpolitikchef Josep Borrell.

„Ich glaube nicht, dass ein Abbruch der Verbindungen zur russischen Zivilbevölkerung helfen wird, und ich glaube nicht, dass diese Idee die erforderliche Einstimmigkeit erreichen wird“, sagte Borrell, der die Sitzungen der EU-Außenminister leitet, am Sonntag dem österreichischen Fernsehen ORF. .

„Ich denke, wir müssen die Art und Weise überprüfen, wie einige Russen Visa erhalten, sicherlich nicht die Oligarchen. Wir müssen selektiver werden. Aber ich bin nicht dafür, die Ausstellung von Visa für alle Russen einzustellen.

Es wird erwartet, dass die Außenminister eine einstimmige Einigung zur Umsetzung eines Verbots erzielen, was der letzte Schritt des Blocks wäre, um die russische Invasion in der Ukraine bekannt zu machen. Stattdessen wird erwartet, dass sie die Aussetzung eines Abkommens über Visaerleichterungen mit Moskau unterstützen, wenn sie sich am Dienstag in Prag treffen.

Diese Entscheidung würde das Reisen für die Russen erheblich erschweren und verteuern.

Ein hochrangiger EU-Beamter, der an den Gesprächen beteiligt war, sagte der Financial Times, es sei „unangemessen für russische Touristen, durch unsere Städte und unsere Jachthäfen zu laufen“.

„Wir müssen dem russischen Volk ein Signal senden, dass dieser Krieg nicht akzeptabel ist, dass er nicht akzeptabel ist“, sagte der Beamte laut der Zeitung.