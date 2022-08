Rückblick auf Pac-Man World Re-PAC (Switch)

Aufgenommen auf Nintendo Switch (Handheld/nicht angedockt)

Ende der 90er war das goldene Zeitalter der Spielhallen eine ferne Erinnerung und mit ihm das allgegenwärtige Pac-Man-Fieber der frühen 80er Jahre. Namco war nicht bereit, den gelben Puck fallen zu lassen, und beschloss, seine Videospiel-Ikone neu zu beleben indem Sie es in einem 3D-Plattformer spielen, was damals der letzte Schrei war. Nach einem ersten erfolglosen Versuch mit der Stornierung Pac-Man-Phantomzone, Pac-Man-Welt kamen schließlich zusammen und erwiesen sich als solider und erfolgreicher Einstieg in die Pac-Serie. Jetzt hat Namco es für angebracht gehalten, es noch einmal neu aufzulegen Pac-Man World Re-Pacund obwohl diese neue Version kein herausragendes Beispiel dafür ist, was ein 3D-Plattformer sein kann, zeigt sie doch, warum diese Spiele Spaß machen.

Die Geschichte beginnt damit, dass die Pac-Familie der Dekoration für Pac-Mans Geburtstag den letzten Schliff gibt, als sie plötzlich von den berüchtigten Geistern angesprochen und entführt werden. Es stellt sich heraus, dass die Geister für den schurkischen Toc-Man arbeiten, der seinen eigenen Geburtstag feiert und sie geschickt hat, um Pac-Man zu fangen. Pac-Man kehrt nach Hause zurück und erkennt, was passiert ist. Um seine Familie zu retten (und seinen Geburtstag zu feiern), begibt er sich auf die Suche, um sie zu retten und Toc-Man an seine Stelle zu setzen.

Aufgenommen auf Nintendo Switch (Dockingstation)

Das Gameplay von Pac-Man World Re-Pac bietet eine interessante Herangehensweise an 3D-Plattformen – es wurde eindeutig zu einer Zeit entwickelt, als das Genre noch Fuß fasste. Anstatt große Welten mit einer frei gesteuerten Kamera zu erkunden, durchqueren Sie eine Reihe von meist linearen Levels, die mit einer feststehenden Kamera betrachtet werden, ähnlich wie beim Spielen eines 2D-Platformer-Levels, das Ihnen etwas mehr Bewegungsfreiheit gibt. In diesem Sinne ist es mehr Super Mario 3D-Welt als er ist Super Mario 64aber das bedeutet nicht, dass es sich wie eine geringere Erfahrung anfühlt, das Leveldesign in eine andere Richtung zu lenken.

Das Ziel jeder Stufe ist einfach, die Toc-Man-Statue am Ende zu zerschlagen, aber der Weg dorthin ist normalerweise gespickt mit Hindernissen, Feinden und Sammelgegenständen, die auf kurzen Pfaden versteckt sind. Die meisten Feinde können mit einem einfachen Butt Bounce erledigt werden, der auch verwendet werden kann, um einige Objekte zu zerbrechen und Pac-Man beim Springen etwas mehr Höhe zu verleihen. Und für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, einige der präziseren Sprünge zu machen, die viele Level von Ihnen verlangen, hat Pac-Man einen nützlichen schwebenden Sprung (genau wie Yoshi), der Ihnen etwas mehr Zeit geben kann, um die Mängel zu überwinden. Abgerundet wird das Moveset durch einen nützlichen Spin Dash-ähnlichen Move, der verwendet werden kann, um Feinde zu zerstören, bestimmte Plattformen aufzuladen oder einen Geschwindigkeitsschub zu geben, um steile Anstiege zu erklimmen.

Aufgenommen auf Nintendo Switch (Handheld/nicht angedockt)

Es gibt eine anständige Menge an Gadgets, mit denen sich jedes Level vom nächsten unterscheidet, was dazu beiträgt, Pac-Man World Re-Pac während seiner relativ kurzen Laufzeit frisch zu halten. In einem Level musst du beispielsweise dem Kanonenfeuer verschiedener Piratenschiffe ausweichen, während du in einem anderen durch ein furchteinflößendes Clownhaus rast. Und während Sie das Ende eines beliebigen Levels in nur wenigen Minuten erreichen können, wenn Sie es eilig haben, macht es viel mehr Spaß, die verschiedenen Sammlerstücke auf dem Weg zu sammeln.

Zum Beispiel stoßen Sie oft auf Obsttüren, die zum Öffnen eine bestimmte Frucht benötigen, was normalerweise erfordert, dass Sie einen Seitenweg erkunden oder ein wenig zurückgehen. Es gibt auch Schalter, die Sie drücken können, um einen Teil des Levels zu ändern, z. B. versteckte Plattformen erscheinen zu lassen.

Obwohl sich die Level merklich voneinander unterscheiden, selbst wenn sie ein gemeinsames Thema haben, fanden wir, dass es dem Leveldesign im Allgemeinen an Fantasie mangelte. Nachdem Sie ein paar Stages gespielt haben, wissen Sie, wo Sie zum Beispiel „versteckte“ Früchte finden können, und Sie haben oft das Gefühl, dass die einzigartigen Stage-Gadgets in jedem Level Vorrang vor Steigungen, Toren und Ladeplattformen haben, die Sie sehen alle eben. Darüber hinaus bleibt die Schwierigkeit für einen Großteil der Erfahrung flach.

Aufgenommen auf Nintendo Switch (Dockingstation)

Dies liegt wahrscheinlich teilweise an der nichtlinearen Natur des Levelfortschritts – drei Welten von Levels werden Ihnen von Anfang an angeboten – aber das hat den Effekt, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht unbedingt sehr viel vorankommen, wenn dies bei den meisten Spielen der Fall ist. Stufen sind auch so angepasst, dass sie die ersten des Spielers sind. Das soll nicht heißen, dass Pac-Man World Re-Pac langweilig ist; Die Steuerung ist straff und die Leveldesigns haben gerade genug Herausforderung, um zufriedenstellend zu sein. Das Problem ist, dass es die Art von Spiel ist, die sich anfühlt, als würde es ständig im ersten Gang stecken bleiben, als würde es darauf warten, Ihnen komplexere Levels und Mechaniken zu zeigen, die nie zustande kommen.

Dennoch hat ein Plattformer etwas besonders Verlockendes, das nicht versucht, Sie mit großartigen Effekten oder atemberaubendem Bühnendesign vom Hocker zu hauen, sondern sich auf ein paar Grundlagen konzentriert, die es sehr gut macht. Ein Power-Pellet zu schnappen und einen Raum von Geistern zu säubern fühlt sich großartig an, egal wie oft du es hier tust, und du kannst nicht mit dem Gefühl mithalten, endlich den letzten sammelbaren Buchstaben in Pacs Namen zu ergattern . einer Szene. Bosse sind merklich klobig – mit einem Shmup-Thema Galaxian kämpfen, ein großer Star zu sein – und das ganze Abenteuer ist kurz vor dem Punkt vorbei, an dem es seine Begrüßung überschreitet. Es wäre ziemlich schwierig zu behaupten, dass Pac-Man World Re-Pac zu den besten gehört beste seiner Artaber es gehört definitiv zu den besten „B-Tier“-Spielen.

Aufgenommen auf Nintendo Switch (Dockingstation)

Was die Präsentation angeht, ist Pac-Man World Re-Pac nicht so vollständig überarbeitet wie die jüngste. Unfall und Spyro Remasters, aber es macht einen soliden Job, PS1-Visuals zu bereinigen und sie für eine neue Generation zu aktualisieren. Es wurden neue Filmsequenzen erstellt, um der neuen Ästhetik gerecht zu werden (und um die Verrücktheit zu umgehen, die sie umgibt die Rechte von Frau Pac-Man), während die Welten insgesamt heller, sauberer und zusammenhängender aussehen als zuvor. Sicher, es sieht vielleicht nicht nach einer Neuinterpretation eines über 20 Jahre alten Spiels aus, aber es ist auch klar, dass es viel mehr als nur ein Remaster ist; Bandai Namco hat gute Arbeit geleistet, um den Geist des Originals zu bewahren und gleichzeitig die Ecken und Kanten zu glätten.

Wie erwartet ist die Switch-Leistung fleckig, obwohl es einen nützlichen Schalter zwischen Leistung und Auflösung gibt. Im Auflösungsmodus sehen Sie ein ziemlich abgehacktes 20-25-FPS-Erlebnis, während der Leistungsmodus die Bildrate erheblich auf fast 60 FPS erhöht, mit einigen geringfügigen Einbrüchen, wenn es geschäftiger wird. Faszinierender ist, dass der Auflösungsabfall für den Performance-Modus fast nicht wahrnehmbar ist, bis zu dem Punkt, an dem Sie sich fragen müssen, wie eine so geringfügige Änderung zu einer so massiv verbesserten Bildrate führt. Wenn Sie es doch abholen, empfehlen wir Ihnen, vor dem Spielen in den Performance-Modus zu wechseln.

Der Soundtrack hat nicht viele denkwürdige Tracks, aber er leistet großartige Arbeit, um den Ton und das Thema jeder Welt nach Bedarf anzupassen. Zum Beispiel spielt von Seemannsliedern inspirierte Musik in den Levels der Strandwelt, während Sie Theremins und Laser hören, während Sie durch die Weltraumwelt wandern. In all dies gemischt sind verschiedene klassische Sounds und Sample-Tracks aus der Arcade-Blütezeit von Pac-Man, die dabei helfen, alles zusammenzuhalten und sich weniger allgemein anfühlen, als sie es sonst könnten.