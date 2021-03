Ein neues Level für Staffel 4 von Fall Guys wurde enthüllt

Der nächste Fall Jungs Staffel 4 wird ein Science-Fiction-Thema haben und Fall Guys 4041 heißen. Weil 4041 das Jahr ist, in dem es stattfindet – eine Zeit der Raketen, Roboter und der Raumfahrt, obwohl die jüngsten Promos im Spiel Bumblethon Battle Royale im Fernsehen etwas zu tun haben. Eines der sieben neuen Levels, die mit Staffel 4 kommen, wurde enthüllt und heißt Skyline Stumble.

Dies ist eines von SIEBEN neuen Levels für Staffel 4! 🤖 Skyline Stumble 🤖⚡️ Ein 60-Spieler-Handschuh mit Zonen mit geringer Schwerkraft, Kraftfeldern, Bippities Flippity, Chonky Buttons und Spicy Light Up Swingern! ⚡️ pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E10. März 2021 Finde mehr heraus

Skyline Stumble ist eine 60-Spieler-Karte mit Flipperautomaten oder im Fall Guys-Sprachgebrauch “Flippity Bippities” sowie “Chonky Buttons”, “Spicy Light Swingers” und den traditionelleren Kraftfeldern und Zonen mit niedriger Schwerkraft. Obwohl sie morgen wahrscheinlich in Homie Domies und Floaty Go-Byes umbenannt wurden.

Neue Kostüme für Fall Guys in Staffel 4 Dazu gehören ein Hai, eine Disco-Spiegelkugel, ein Mann in Schwarz mit einem Gehirn und eine Art fremdes Ding, ich weiß es nicht. Der Veröffentlichungstermin für die 4. Staffel wird am 15. März bekannt gegeben, wenn ein Fame Double Point-Event beginnt.

Entwickler Fall Guys Mediatonic wurde kürzlich von Epic Games übernommen.