ATP Doha Vorhersagen für das Viertelfinale einschließlich Federer gegen Basilashvili

Wir stehen im Viertelfinale der ATP Qatar Open 2021 in Doha. Roger Federer kam mit aller Macht zurück, während der Samen Dominic Thiem einen heftigen Sieg über Aslan Karatsev errang. Können sie weiter nach Doha gehen?

Vorhersagen für das ATP Doha Viertelfinale

Andrey Rublev gegen Lloyd Harris

Angesicht zu Angesicht: 2-2

Rache für das Rotterdamer Finale letzte Woche. Andrey Rublev erreichte das Viertelfinale, ohne das Spielfeld zu betreten. Die Ruhezeit zu verlängern ist nicht immer gut, aber es wird dem Russen sicherlich helfen, sich von einer Siegerrunde zu erholen. Rublev war im vergangenen Jahr bei kleineren Turnieren äußerst dominant. Er scheint auch die Bedingungen in Doha wirklich zu genießen, nachdem er hier 2018 Zweiter geworden ist und Titelverteidiger ist. Für Marton Fucsovics, der Lloyd Harris und Dusan Lajovic schlagen musste, um ein weiteres Treffen mit Rublev zu vereinbaren, wird es eine viel kürzere Zeit sein. Ihr Finale in Rotterdam war knapp, obwohl es in geraden Sätzen endete. Mit kaum Ruhe für Fucsovics könnte dieser einfacher sein.

Vorhersage: Rublev in 2

Von Getty Images einbetten

Taylor Fritz gegen Denis Shapovalov

Angesicht zu Angesicht: Shapovalov 3-0

Die beiden produzierten eines der interessantesten Spiele der US Open 2020, wobei Denis Shapovalov im fünften Satz mit ihm davonlief. Taylor Fritz musste sehr hart arbeiten, um hier voranzukommen, und verbrachte bereits über 4,5 Stunden auf dem Feld. Gegen David Goffin stand der Amerikaner kurz vor der Niederlage, schoss aber nach drei Spielpunkten. Shapovalov hatte einen viel einfacheren Weg und schlug Vasek Pospisil in einer wirklich soliden Leistung. Neben dem Kopf-an-Kopf-Vorsprung deutet alles darauf hin, dass der Kanadier erneut einen kleinen Vorteil hat.

Vorhersage: Shapovalov in 3

Von Getty Images einbetten

Dominic Thiem gegen Roberto Bautista Agut

Angesicht zu Angesicht: Bautista Agut 3-2

Das Face-to-Face sieht ziemlich alarmierend aus, aber für Dominic Thiem ist es auf den ersten Blick nur so schlimm. Roberto Bautista Agut erzielte 2015 drei Siege gegen den Österreicher, doch die letzten Begegnungen (2018 und 2020) waren für Thiem von Vorteil. Es sollte jedoch für den Samen überhaupt nicht einfach sein. Er war jedoch sehr daran interessiert, Aslan Karatsev zu entlassen, und erhöhte sein Niveau bei Bedarf. Er wird diese Fähigkeit hier wieder brauchen, da Bautista Agut ein sehr feuriger Anwärter ist.

Vorhersage: Thiem in 3

Von Getty Images einbetten

Roger Federer gegen Nikoloz Basilashvili

Angesicht zu Angesicht: Federer 1-0

Für Roger Federer wird es ein viel weniger angenehmes Spiel als für Dan Evans. Im besten Fall dominiert Nikoloz Basilashvili seine Gegner und nimmt sich die Zeit sehr gut. Aber die letzten zwölf Monate waren für den Georgier absolut schrecklich, bis zu dem Punkt, an dem er als große Überraschung ein Viertelfinale erreicht. Meistens überwiegen Fehler den Sieger und erzwungene Fehler aus der Ferne, und während sich Federers Defensivfähigkeiten wahrscheinlich als ziemlich verrostet herausstellen, sollte er in der Lage sein, genug Druck auszuüben, um zu gewinnen.

Vorhersage: Federer in 2

Hauptfoto von Getty.