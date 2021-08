Ein Freeclimber erklimmt einen weiteren Londoner Wolkenkratzer

Umarmen Sie Angst oder riskieren Sie den Tod.

Das ist das Mantra von George King-Thompson, 21, einem britischen Bergsteiger, der am Donnerstagmorgen seinen zweiten Londoner Wolkenkratzer in etwas mehr als einer Woche bestieg und seinen dritten insgesamt.

„Ich weiß, wie man in diesen Geisteszustand kommt, ich weiß, wie man nicht von Angst überwältigt wird, sondern wie man sie kontrolliert und nutzt und zu meinem Vorteil nutzt, und das mache ich bei jedem Anstieg. Und das ist es, was ich heute getan. “, sagte er, nachdem er den 23-stöckigen Unex Tower in Stratford im Osten Londons bestiegen hatte.

King-Thompson, der vor zwei Jahren inhaftiert wurde, nachdem er Londons höchstes Gebäude The Shard bestiegen hatte, sagt, er versuche, das Bewusstsein für den Klimawandel nach den Überschwemmungen in London im letzten Monat zu schärfen.

Der ehemalige Personal Trainer von Oxford kletterte in etwa 10 Minuten auf den Unex Tower, ein 93 Meter hohes Wohngebäude ohne Seile, und hielt zwei Stockwerke von oben an, um zu dampfen. Vor neun Tagen eroberte er den nahegelegenen und höheren Stratosphere Tower.

“Egal wie einfach der technische Anstieg ist und wie er aussieht, man kann das Todespotential nie unterschätzen. Also jeden Anstieg bearbeite und konzentriere ich mich mit der gleichen Intensität, sonst könnte es fatal sein.”, erklärte er.

King-Thompson, der seit seinem 10. Lebensjahr “dieses Zeug macht”, ist eindeutig ein Nervenkitzel-Sucher.

“Wenn Sie in das Gebäude steigen, haben Sie alle Emotionen, alle Endorphine, alle Dopaminrezeptoren, die Serotoninrezeptoren, die gleichzeitig aktiv sind, um Ihr Überleben zu optimieren”, sagte er.

Die Chancen auf seine Seite zu stellen, sei zum Teil eine mentale Leistung, sagte er.

“Wissen Sie, ich bin weder Pessimist noch Optimist. Ich bin Realist”, sagte King-Thompson. “Ich kann trainieren, was ich will, aber es gibt immer einen kleinen Prozentsatz, an dem ich sterben könnte. Also hast du es im Hinterkopf, aber wenn du erst einmal im Gebäude bist, wenn du dein Ding machst, gibt es keinen Platz für irgendwas.” dachte so. Es ist nur so, dass du tun kannst, wozu du gekommen bist.

King-Thompson wurde 2019 festgenommen, nachdem er The Shard bestiegen hatte, den mit 310 Metern höchsten Wolkenkratzer Großbritanniens. Die Eigentümer des Gebäudes haben gegen ihn Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Er wurde im Oktober 2019 zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt und verbüßte drei Monate.

“Viele Leute sagen, wie schrecklich das Gefängnis ist und es ist, aber mein Ding ist, dass ich es liebe, ins Getümmel zu geraten, ich liebe die Gefahr, also war ich auf seltsame Weise ganz zu Hause. Ich bin da “, sagte er.

“Ich schaue mir einfach gerne über die Schulter und weiß nicht, was als nächstes kommt.”