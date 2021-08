UN-Briefmarken würdigen den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen

Von Denise McCarty

Die Postverwaltung der Vereinten Nationen begeht den 25.

Die Briefmarken sind für die Verwendung durch das Postamt der Vereinten Nationen im Vienna International Center in Wien, Österreich, bestimmt. Die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen hat ihren Sitz in Wien.

Das Ziel des Vertrags ist es, “nukleare Explosionen durch jeden überall zu verbieten: auf der Erdoberfläche, in der Atmosphäre, unter Wasser und unter der Erde”, so die Organisation des umfassenden Verbotsvertrags.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den Vertrag am 10. September 1996 verabschiedet, er ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

In einem Datenblatt zum Vertrag heißt es, dass er “fast universell ist, aber noch nicht gesetzlich verankert wurde”.

In dem Factsheet heißt es weiter, dass „44 Länder mit spezifischen Nukleartechnologien unterzeichnen und ratifizieren müssen, bevor der CTBT in Kraft treten kann. Davon werden noch acht vermisst: China, Ägypten, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan und die USA. Indien, Nordkorea und Pakistan haben den CTBT noch nicht unterzeichnet. Das letzte Nukleartechnologieland, das den Vertrag ratifiziert hat, war Indonesien am 6. Februar 2012.

Die 10 Briefmarken des Strangs konzentrieren sich auf das internationale Überwachungssystem, das von der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen eingerichtet wurde.

Laut dem Text am Rand des Fensterladens unter dem Titel “25 YEARS of Nuclear Test Oversight in the World” verwendet dieses System von mehr als 300 Einrichtungen weltweit vier fortschrittliche Technologien, um sicherzustellen, dass “keine Explosion unbemerkt bleiben kann. Die Daten des Systems tragen auch zu einer breiten Palette ziviler und wissenschaftlicher Arbeiten bei, von Tsunami-Warnungen bis hin zur Klimaforschung. “

Die erste Marke oben links im Fenster zeigt Pinguine und die hydroakustische Station HA4 der Crozet-Inseln, die zu den französischen Süd- und Antarktisgebieten gehören.

Der Stempel rechts oben steht für die hydroakustische Station HA3 in Chile.

Die Briefmarken der zweiten Reihe zeigen Fotografien von Radionuklidstationen: RN68 in Tristan da Cunha links und RN33 in Deutschland rechts.

In der dritten Reihe sind zwei Infraschallstationen dargestellt: links IS33 in Madagaskar und rechts IS55 in der Antarktis.

Die in der vierten Briefmarkenreihe gezeigten seismischen Hilfsstationen sind links AS74 in Oman und rechts AS69 in Neuseeland.

Die Briefmarken in der letzten Reihe Bildfeldübungen in Kasachstan und Jordanien links bzw. rechts.

Das Bild am Rand wurde im internationalen Rechenzentrum der Organisation in Österreich aufgenommen.

Die 10-Strang-Etiketten tragen das Logo der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen. Das Logo wird auch in der Webkante über den Stempeln angezeigt. In dem vorläufigen Bild des Verschlusses, das von der UNPA bereitgestellt wird, ist ein QR-Code (ein von Smartphones und Tablets lesbarer Barcode) gefolgt von “CNTBTO.org” unten auf dem Verschluss links neben den Briefmarken enthalten.

Für Bestellinformationen, Besuchen Sie die UNPA-Website; E-Mail an [email protected]; oder schreiben Sie an UNPA, Box 5900, Grand Central Station, New York, NY 10163-5900.

Verbinden Sie sich mit Linns Briefmarkennachrichten:

Abonniere unseren Newsletter

Like uns auf Facebook

Folge uns auf Twitter