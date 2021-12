Mercedes F1-Chef Toto Wolff erklärt Party-Possen mit Valtteri Bottas inmitten der Kritik

Der Kampf um den F1-Titel 2021 wurde beim GP von Abu Dhabi auf Draht ausgetragen und Max Verstappen wurde der ultimative Champion. Die letzte Runde zwang Mercedes, nach einer Ära beispielloser Dominanz für das Team Territorium an Red Bull abzutreten. Brackleys Männer hatten jedoch noch einen anderen Grund zum Feiern. Mercedes hat in dieser Saison den 8. Konstrukteurstitel in Folge gewonnen.

Teamchef Toto Wolff und der scheidende Fahrer Valtteri Bottas hatten in derselben Nacht viel Spaß im Club von Abu Dhabi. Streitpunkt für viele war jedoch die ansonsten völlig andere Stimmungsvorstellung der Mannschaft. Viele riefen das Team an, um einerseits gegen die Entscheidungen zu protestieren und gleichzeitig zu feiern.

Kürzlich hat Teammanager Toto Wolff die Gründe für den Abu Dhabi GP erklärt und es macht sicherlich Sinn.

Toto Wolff erklärt die Post-Race-Party in Abu Dhabi

Der 12. Dezember ist für die Männer von Brackley sicherlich ein Tag zum Vergessen. Lewis Hamilton verpasste seinen rekordverdächtigen 8. Titel und das Team verlor den ersten Fahrertitel seit 2014. Währenddessen war das Team nicht in der Stimmung, nachzugeben und es herrschte viel Unglück. zwischen das Mercedes-Team und die FIA.

Allerdings herrschte an diesem Abend eine andere Stimmung im Club von Abu Dhabi. Das Team hatte einen lustigen Abend mit viel Spaß und schönen Melodien, die die Stimmung aufhellten.

In einem aktuellen Interview mit der Formel 1 erklärte Wolff die Gründe für den Wechsel. „Die Wahl war, zurück ins Hotel zu gehen und zu schmollen, oder es auf Montagmorgen zu verschieben und mit dem Team den achten Konstrukteurstitel zu feiern. Wolff sagte wie berichtet von Formel 1.

„Das habe ich also getan. Ich habe versucht, meine Frustration über den Verlust des Fahrertitels beiseite zu legen. Es war etwas für den nächsten Tag. fügte der Österreicher hinzu.

Mercedes veranstaltete in der Woche nach Abu Dhabi auch eine Werksparty, um den Konstrukteurstitel zu gewinnen. Auch die beiden Piloten feierten gemeinsam einen erfolgreichen Stint. Letztendlich ging das Team ihrem Protest nicht nach. In Zukunft will Lewis Hamilton Berichten zufolge im Jahr 2022 in seinem Titelkampf gegen Max Verstappen ein Comeback feiern.

