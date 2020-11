Ehemaliger Ballerina- und Alzheimer-Patient hört “Swan Lake”

ichIm Internet ist ein Video von etwas mehr als 60 Sekunden in den letzten Tagen viral geworden. Die Frau, die darin zu sehen ist, heißt Marta C. González. Das Video wurde im Frühjahr 2019 gedreht und der ehemalige Tänzer starb im vergangenen Jahr. Sie litt an Alzheimer und saß im Rollstuhl. In dem Video sieht sie sehr zart und sehr fern von der Welt aus. Ihr sorgfältig frisiertes Haar ist weiß, ihre Haut ist sehr hell, mit Falten, dunklen Flecken und Venen, und ihre Finger sind schlank. Ein bärtiger junger Mann kommt auf sie zu, während er ihr Kopfhörer aufsetzt. Ein Auszug aus Peter Tschaikowskys Musik für „Swan Lake“ bricht aus. Die alte Frau reagiert zunächst nur so, dass sie noch tiefer auf sich selbst zu hören scheint. Der freundliche Mann küsst ihre Hand, eine Geste der Bewunderung. Wortlos und liebevoll wünscht er ihr, dass die Musik sie erreichen würde, sie mit ihrem früheren Selbst als Tänzerin in Kontakt kommen lassen würde, ihr helfen würde, ihr Selbst zu fühlen, das immer mehr in Vergessenheit gerät. Was als nächstes kommt, ist oft in Ballettsälen und Dokumentationen in der Tanzwelt zu sehen. Jemand betritt Musik, die in der Vergangenheit hundertmal, tausendmal gehört wurde, wie in einem Palast der Erinnerung. Die Musik beginnt, Licht, Menschen, alles kommt ins Innere der konzentrierten Person, als ob die letzte Aufführung erst am Abend zuvor stattgefunden hätte.

Wenn sie die Musik hören, sehen alte Tänzer die anderen Darsteller neben sich auf der Bühne und erleben das ganze Stück Note für Note in ihren Gedanken, springen für springen, sie fühlen jeden ihrer Assemblé Jeté zu der Zeit. Ihr kinästhetisches Gedächtnis spielt ein Stück vor Ihrem inneren Auge und gleichzeitig können Sie es in sich spüren. Man muss es sich vorstellen, als würde man in eine virtuelle Realität eintreten und die Identität eines hochtalentierten Ballerina-Avatars physisch spüren können – also absolut verrückt. In diesen musikalischen Sekunden wird Marta González in das Glück ihres früheren Tanzlebens versetzt. Auch ohne sie als Person gekannt zu haben, ist es für viele Menschen wunderbar, dies auf dem Bildschirm zu erleben.

Aber ist dies nicht eine Art intimer Moment der Metamorphose für jemanden, der dem Tod nahe ist und den wir wie Voyeure betrachten? Warum wurde das veröffentlicht? González ‘momentane Rückkehr aus den ozeanischen Tiefen ihres Vergessens soll für eine Wohltätigkeitsorganisation werben, die sich für die Verwendung von Musik bei der Pflege und Aufrechterhaltung von Alzheimer oder anderen Gedächtnisstörungen einsetzt. Mit Spenden sollte es möglich sein, ihre individuellen Wiedergabelisten nicht nur für alte Musiker und Tänzer, sondern für so viele Patienten wie möglich abzuspielen. Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese Menschen dadurch ruhiger und weniger ängstlich werden.