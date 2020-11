Luis Enrique: Sergio Ramos hätte auch den dritten Elfmeter erzielt

Aktualisiert am 15. November 2020, 8:53 Uhr

Mit seinem Auftritt in Basel am Samstag schrieb er europäische Fußballgeschichte, aber Spaniens Kapitän Sergio Ramos hatte sicherlich ein ganz anderes Bild von seinem Rekordauftritt.

Sergio Ramos hat nach seinem denkwürdigen Rekordspiel für die spanische Fußballnationalmannschaft gleichgestellt zwei verhängte Strafen Holen Sie sich Trost von seinem Nationaltrainer.

Der 34-Jährige war am Samstagabend um 1: 1 (0: 1) in der Schweiz Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach scheiterte.

“Wenn es eine dritte Strafe gegeben hätte, hätte er sie geschossen. Er schießt alle unsere Strafen“, sagte Auswahltrainer Luis Enrique nach dem Spiel der Nations League in Basel unter Hinweis darauf, dass der Innenverteidiger von Real Madrid zuvor 25 Strafen in Folge umgesetzt hatte.

Sergio Ramos ersetzt Torwartlegende Buffon

Ramos hatte Italiens Torwartlegende Gianluigi Buffon als den in seinem 177. Auswahlspiel Europäer mit den meisten Länderspielen ersetzt. Der Weltrekord des Ägypters Ahmed Hassan hat nur noch sieben Spiele.

Jedoch verhindert Sommer- in der 57. und 80. Minute bestritt Ramos die Krönen Sie den Abend mit Ihrem eigenen Ziel könnten.

“Es ist ein großartiges Gefühl, dass ich zwei Elfmeter von Ramos habe. Da wir mit Mönchengladbach in der Champions League gegen ihn sind Real Madrid abspielen, Ich habe mich bereits mit seinen Strafen befasst“, enthüllte er nach dem Spiel.

Nur Gerard Moreno konnte Sommer in der 89. Minute zum Ausgleich besiegen. Die Spanier hat verloren in Gruppe 4 der Saison A trotzdem die Rangliste an die deutsche Mannschaft und müssen am Dienstag in Sevilla gegen die DFB-Auswahl gewinnen, wenn sie sich noch für das Finale der Nations League qualifizieren wollen. (dpa / fte)