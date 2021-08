“Er war einfach ein toller Kerl”

Der letzte Montag war für mich und meine Frau Carole total deprimierend. Wir waren in meiner freien Woche einkaufen und erhielten eine sehr beunruhigende SMS. Es war von meinem sehr engen Freund Tom Matt. Tom hat mir geschrieben, dass Dana tot ist. Ich war sofort geschockt. Ich habe es meiner Frau erzählt, und sie war sehr aufgebracht über diese Nachricht. Dana Beachnau war Tom Matts Halbbruder und eine enge Freundin.

Ich kenne und befreundet mich mit Dana Beachnau seit Saint-Gérards Tagen, als er eine Weile mit uns Fußball spielte. Dana war zu ihrer Zeit eine ausgezeichnete Athletin. Er wurde von unserem Cheftrainer Joe Costello in unser Team geholt, als ich in der achten Klasse in St. Gerard war. Jedenfalls wusste ich damals, dass dieser Typ spielen kann. Er hat unser Team verlassen, weil er ein Typ aus St. Casmir war und irgendwie die Regeln gebrochen wurden.

Was ich meine ist, dass ich diesen Mann seit vielen Jahren kenne. Ich habe mich vor mindestens zehn Jahren wieder mit ihm verbunden, weil er ein großartiger Verkäufer bei ABC Warehouse war. Ich war gerade dort und es hat funktioniert. Ich musste mindestens 20-30 Leute dazu bringen, bei Dana im ABC Warehouse einzukaufen.

Im letzten Winter hat sich wirklich einiges geändert. Dana rief mich an und sagte mir, dass er sich einer Krebsoperation im UM-Krankenhaus unterziehen sollte und dass es schwierig werden würde. Ich war so enttäuscht von Dana, weil ich wusste, dass es auch für ihre Familie, Freunde und Kollegen schwer werden würde. Dana unterzog sich all ihren Operationen und Behandlungen und kehrte zur Arbeit zurück.

Leider entwickelte er letzten Sonntag ein Blutgerinnsel in einer seiner Lungen, das sein Leben kostete. Einfach eine schreckliche Situation. Seine Beerdigung fand letzten Samstag statt. Es war sehr traurig, aber so viele Freunde und Familie waren da, um ihn und sein wundervolles Leben zu feiern.

Dana Beachnau war ein großartiger Mann, Ehemann, Vater, Großvater, Bruder, Onkel, starker Trainer und Führungspersönlichkeit in der Sportwelt und über 30 Jahre lang Mitarbeiterin von ABC Warehouse.

Er wird für immer vermisst, aber nie vergessen. Ich liebe dich, Dana.

