EBWE leiht bosnischem Partner MKF Tuzla 4 Mio. € für grüne Investitionen

SARAJEVO (Bosnien und Herzegowina), 28. Oktober (SeeNews) – Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gewährt dem bosnischen Partner MKF Tuzla ein Darlehen von bis zu 4 Millionen Euro (4,6 Millionen US-Dollar) für grüne Wohninvestitionen, sagte er.

Die Finanzierung wird an Einzelpersonen, Wohnungsunternehmen, Produzenten, Verkäufer und Dienstleister für grüne Investitionen wie die Installation effizienter grüner Technologien, Materialien und Lösungen in Wohn- und Wohngebäuden weitergereicht .

Das Darlehen wird im Rahmen des Finanzierungsmechanismus der Green Economy des Westbalkans (BM GEFF II) gewährt. Das 135-Millionen-Euro-Programm wird von der EU, dem Westbalkan-Investitionsrahmen (WBIF) und dem österreichischen Bundesministerium für Finanzen gefördert. Es ist auch Teil des Regionalen Energieeffizienzprogramms (REEP) für den Westbalkan.

Bis heute hat die EBWE im Rahmen des GEFF-Programms über Partnerfinanzinstitute Darlehen in Höhe von über 10 Mio. € an 3.000 Haushalte in Bosnien vergeben. Diese haben zu mehr als 7.800 MWh Energieeinsparungen und einer Reduzierung von über 2.700 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr beigetragen.

PMF ist das dritte einlagenfreie Mikrofinanzinstitut in Bosnien. Es wurde von der US-amerikanischen Nichtregierungs-Hilfs- und Entwicklungsorganisation Mercy Corps ins Leben gerufen.

($ = 0,8617 Euro)