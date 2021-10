Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt wegen Korruptionsermittlungen zurück

WIEN – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Samstag seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er wegen des Verdachts der Korruptionsdelikte angeklagt worden war, aber er plant, an der Spitze seiner Partei und ihres höchsten Abgeordneten im Parlament zu bleiben.

Kurz bestreitet jegliches Fehlverhalten und sagte, er sei bereit, mit seinem Koalitionspartner, den Grünen, weiter zu regieren. Doch die Linkspartei sagte, die Ermittlungen machen Kurz als Kanzler untauglich und forderten seine Partei auf, einen Nachfolger zu ernennen, der “untadellos” sei.

Die Grünen haben am Freitag Gespräche mit den drei österreichischen Oppositionsparteien aufgenommen, die alle den Rücktritt von Kurz forderten und planen, in einer Sondersitzung des Parlaments am Dienstag einen oder mehrere Misstrauensanträge gegen ihn einzureichen. Damit ein Antrag angenommen wird, müssen die Grünen ihn unterstützen.

“Deshalb möchte ich nachgeben, um den Stillstand zu durchbrechen, Chaos zu vermeiden und für Stabilität zu sorgen”, sagte Kurz in einer Medienmitteilung.

Er fügte hinzu, dass er vorhabe, der Vorsitzende der Partei zu bleiben und die Führung ihrer Gesetzgeber im Parlament zu übernehmen. Als Parteichef habe er Außenminister Alexander Schallenberg vorgeschlagen, ihn als Kanzler nachzufolgen, sagte er.

Die Grünen müssen noch sagen, ob sie Schallenberg akzeptieren.

Österreichische Medien berichteten im Vorfeld von Kurzs Ankündigung, dass er nur vorübergehend zurücktreten werde. Kurz sagte zwar nicht, er werde sich juristisch verteidigen: “Meistens … werde ich natürlich die Gelegenheit nutzen, die gegen mich erhobenen Vorwürfe zu widerlegen und zu widerlegen.”