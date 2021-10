Mercedes schließt sich Verstappens Netflix-Snob nicht an

Mercedes hat sich von der Entscheidung des Rivalen Max Verstappen distanziert, die nächste Ausgabe der beliebten Netflix-Serie Drive to Survive zu brüskieren.

Zu viel an der Dokumentarserie, die teilweise den riesigen Menschenmassen zugeschrieben wird, die am vergangenen Wochenende in Austin beim GP der Vereinigten Staaten zu sehen waren, ist “falsch”.

Das ist die Einstellung zu Verstappen, wobei der Niederländer Austin verriet, dass er nicht mit den Bemühungen der Produzenten zusammengearbeitet hat, ihn in der Ausgabe 2021 zu präsentieren, die nächstes Jahr beginnt.

Zuvor zögerte Mercedes auch, an der ersten Drive to Survive-Serie teilzunehmen – doch Teamchef Toto Wolff gibt jetzt zu, dass er sich geirrt hat.

„Wir waren am Start nicht so aufgeregt, weil wir uns auf die Leistung auf der Strecke konzentrieren wollten. Ich habe mich geirrt“, sagte der Österreicher.

“Es ist eindeutig ein großer Hit. Auf der ganzen Welt war es lange Zeit die Nummer 1 der Dokumentation auf Netflix und es ist ein Teil der Formel 1. Man kann deutlich sehen, dass es von Vorteil ist. . “

Er widerspricht jedoch nicht ganz der Ansicht des 24-jährigen WM-Spitzenreiters Verstappen, dass zu viel an der Zusammenstellung der Serie “falsch” ist.

„Ja, wir sind ein Sport und wir müssen den Werten des Sports treu bleiben und dürfen keine Spielereien haben“, gab Wolff zu.

“Aber der Sport ist Unterhaltung und ich denke, diese Jungs haben uns einen neuen Blickwinkel, eine neue Dimension gegeben. Und das Feedback, das wir von den Fans bekommen, ist großartig, besonders in den Vereinigten Staaten.”

Die Formel 1 versucht nun, mit einem Rennen in Miami im nächsten Jahr von der neuen Popularität der F1 in Amerika zu profitieren – während im Hintergrund potenzielle Pläne für andere Veranstaltungen in Las Vegas und Indianapolis brodeln.

„Ich habe es geliebt, in einem einstündigen Stau zu stehen, um auf die Strecke zu kommen“, lächelte Wolff und erinnerte sich an die riesige Menschenmenge in Austin.

“Wir haben eine große Chance. Im Ausland machen wir uns schon sehr gut, aber das ist erst der Anfang.”

(GMM)