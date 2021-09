EBWE gewährt serbischem Umka . Darlehen in Höhe von 10 Mio. €

BELGRAD (Serbien), 24. September (SeeNews) – Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gewährt dem serbischen Recyclingkarton-Hersteller Umka im Rahmen eines umfassenden Investitionsprogramms ein Darlehen in Höhe von 10 Millionen Euro (11,7 Millionen US-Dollar). .

Das Darlehen wird dazu beitragen, die Modernisierung von Kartonproduktionsanlagen zu finanzieren, wodurch das Unternehmen seine Produktion steigern kann, und wird Umka auch bei der Einführung neuer Produkte mit höherem Mehrwert und der Verbesserung der Energieeffizienz seines Betriebs unterstützen, teilte die EBWE in einer Erklärung am Donnerstag mit.

„Die EBWE ist ein starker Unterstützer der Kreislaufwirtschaft. Wir wollen serbischen Unternehmen helfen, das enorme Potenzial dieses neuen Marktes auf dem Westbalkan auszuschöpfen. Unsere Zusammenarbeit mit Umka ist ein Beispiel für unser Engagement, die wichtigsten Recyclingunternehmen bei der Modernisierung ihrer Anlagen zu unterstützen, ihre Position als regionale Akteure zu festigen und ihren Zugang zu neuen Exportmärkten zu erweitern “, sagte Matteo Colangeli, Regional Director for Western Balkans, Head von Serbien, EBRD.

Das EBWE-Darlehen ist Teil eines größeren Investitionsprogramms in Höhe von 40 Mio.

Die erhöhte Produktionskapazität wird voraussichtlich zu einer verstärkten Sammlung und Wiederverwertung von Altpapier in Serbien und der Westbalkanregion führen, wo das Unternehmen über eigene Altpapiersammelstellen verfügt, teilte die EBWE mit.

Umka ist Teil der KappaStar-Gruppe, einem regionalen Marktführer in der Süßwaren- und Papierrecyclingindustrie. Das Unternehmen exportiert mehr als 80 % seiner Produktion in mehr als 30 Länder in Europa.

($ = 0,85112 Euro)