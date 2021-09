Russland wird vor der Bundestagswahl “Ghostwriter”-Cyberattacken vorgeworfen

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagte die Europäische Kommission: “Die EU-Mitgliedstaaten haben böswillige Cyberaktivitäten beobachtet, die zusammen als Ghostwriter bezeichnet werden, und sie mit dem russischen Staat in Verbindung gebracht.”

„Solche Aktivitäten sind inakzeptabel, weil sie darauf abzielen, unsere Integrität und Sicherheit, demokratische Werte und Prinzipien und das grundlegende Funktionieren unserer Demokratien zu bedrohen“, fügte die Erklärung hinzu.

Die Vorwürfe kommen, als die Deutschen zur Wahl gehen, um einen Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu wählen, die nach 16 Dienstjahren zurücktritt.

Nach Angaben der EU richteten sich die Angriffe gegen “zahlreiche Parlamentarier, Regierungsbeamte, Politiker sowie Mitglieder der EU-Presse und der Zivilgesellschaft, indem sie auf Computersysteme und persönliche Konten zugreifen und Daten stehlen”.