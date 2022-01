Dutzende ertragen Kälte, um gefallene Astronauten in Titusville zu ehren

Die Wetterbedingungen erwiesen sich als zu viel für SpaceX, um seine Falcon 9-Rakete am Samstag auf eine Mission für die italienische Weltraumbehörde zu starten, aber viele Menschen bündelten sich und machten sich auf den Weg nach Titusville, um Astronauten zu ehren, die bei der Suche nach Menschen starben.

Was du wissen musst Die Astronaut Memorial Ceremony fand am Samstagmorgen in Titusville statt

Das American Space Museum sponserte die Veranstaltung, an der der Astronaut Dr. Winston Scot teilnahm

Die Feierlichkeiten im nächsten Jahr verschieben sich auf Sonntag

Der Tag markierte die jährliche Astronaut Memorial Ceremony, die von der veranstaltet wurde Amerikanisches Raumfahrtmuseum in Titusville.

„Als ich mich wie Sie fertig machte, wenn wir uns darauf vorbereiteten, zu einem Start zu gehen, würden wir nach dem ‚no go‘ suchen“, scherzte der Bürgermeister von Titusville, Daniel Diesel, in seiner Eröffnungsrede an die Menge. „Aber weil ihr so ​​seid, wie ihr seid, wusste ich, dass wir es versuchen würden.“

Die Dutzende, die die Menge im Space Point Park bildeten, waren eine Kombination aus Einwohnern von Titusville, Weltraumfans und denen, die jahrelang für das Weltraumprogramm gearbeitet haben – viele davon während der Space-Shuttle-Ära.

Sie versammelten sich, um der 17 Astronauten zu gedenken, die die Besatzungen von Apollo 1, Challenger STS-51-L und Columbia STS-107 bildeten.

„Wir ehren sie nicht, weil sie auf tragische Weise gestorben sind, wir feiern jeden von ihnen, weil sie gelebt haben“, sagte Mark Marquette, der Gemeindebeauftragte der ASM. „Weil sie in ihrem Leben dazu beigetragen haben, die Welt zu verändern.“

Hauptredner der Veranstaltung war Dr. Winston Scott, ein Astronaut im Ruhestand, der als Missionsspezialist auf STS-72 und STS-87 geflogen ist. Er scherzte während seiner Ausführungen, er sei der „coolste Astronaut“, weil er mitgeholfen habe, Verbesserungen an den thermischen Vorschriften der EMU (Extraehicular Mobility Unit) zu entwickeln.

„Es ist fast auf den Tag genau 25 Jahre her, dass wir von meinem ersten Weltraumflug auf Endeavour gelandet sind. Und wenn ich daran zurückdenke, war es kalt, ungewöhnlich kalt, als wir am 11. Januar starteten. Wir sind am 20. Januar vor 25 Jahren gelandet, es war ungewöhnlich kalt, als wir gelandet sind“, sagte Scott.

Kaltes Wetter hatte auch einen großen Einfluss auf die Challenger-Katastrophe, woran sich Scott laut eigenen Angaben lebhaft erinnert. Er bemerkte auch, dass die Astronauten, die auf STS-107 flogen, Zeitgenossen von ihm waren.

Aber er sagte nach der Zeremonie, dass, obwohl die Wracks schrecklich waren, Momente der Erinnerung ihnen eine gewisse Freude bereiten.

„Es ist kein Tag, an dem man traurig ist. Ich erinnere mich an den Tag der Unfälle. Das war traurig. Aber heute ist ein Tag der Inspiration, denn wir wollen die Erinnerung an die Astronauten bewahren, die ihr Leben verloren haben, und wir wollen das nutzen, um uns voranzutreiben“, sagte Scott.

Die Zeremonie im nächsten Jahr wird von Samstag auf Sonntag verschoben, um Platz für einen Rabbiner zu schaffen, der an der Veranstaltung teilnimmt und den Columbia-Astronauten Ilan Ramon vertritt, der Mitglied der israelischen Luftwaffe war, bevor er zur STS-107-Besatzung kam.