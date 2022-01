Manche Skateboarding-Videos schaffen es wirklich gut, Beauty und WTF zu kombinieren.

Ein kürzlicher Besuch in der Mojave-Wüste erinnerte uns an das großartige Web 1.0-Juwel, das es war die Mojave-Telefonzelle: eine funktionierende Telefonzelle mitten in der Wüste, die zu einer internationalen Sensation wurde, dank Godfrey „Doc“ Daniels.

Aus einer „99% Invisible“-Episode von 2016 darüber:

Doc und seine Freunde kehrten ein Jahr später zur Mojave Phone Booth zurück. Und das Telefon, das einst still war, klingelte jetzt ununterbrochen. Sie gingen abwechselnd ran und sprachen mit den Leuten am anderen Ende – und sobald sie den Hörer auflegten, fing das Klingeln wieder an. Die Anrufer waren nur ein Teil der Gleichung. Reisende begannen, zum Standort des Telefons zu pilgern und es ebenfalls abzunehmen, um stundenlang mit jemandem zu sprechen, der sich gerade einwählte. Wie ein zufälliger Prototyp eines Internet-Chatrooms wurde es zu einem Ort für anonyme Interaktionen und unerwartete Gespräche.

Leider ist der Stand weg, aber es macht Spaß, sich daran zu erinnern. Und all das erinnerte uns an diesen Artikel über ein Kleinstadtkino in North Carolina, das die amüsanten Filmkritiken des Besitzers auf seinen Anrufbeantworter aufzeichnet. (Die Nummer funktioniert noch: 336-226-1488.)