Olympische Winterspiele 2022: Babbels Anfängerleitfaden zu Wintersportbegriffen

Wir haben bereits die Regeln einiger Sportarten zusammengefasst, die Sie von den Spielen von Rennrodeln, Sketelton, Skispringen und mehr.

Die Experten der Sprachlernplattform Babbel haben ihren „Leitfaden zum Jargon der Olympischen Winterspiele“ gegeben.

Und während wir die Mannschaft von Team GB auf ihrem Weg nach Gold anfeuern, sind hier zehn Begriffe, die Sie kennen sollten, um mit der ganzen Action Schritt zu halten.

Grundbegriffe der Olympischen Winterspiele, die Sie vor den Spielen kennen sollten



Schreddern



Shredding ist ein umgangssprachlicher Begriff, auf den ein Kommentator während der diesjährigen Olympischen Winterspiele stoßen könnte.

Der Begriff bezieht sich auf ein Snowboarder, der sich besonders schnell bewegt oder sehr enge Kurven fährt, so Babbel.

Shredden ist, wenn es unter dem Board hervorspritzt, und wird in Sport und Musik verwendet, ist aber in der Snowboard-Community am bekanntesten.

Lutz



Lutz ist ein Sprungbrett im Eiskunstlauf die nach einem sehr berühmten österreichischen Eiskunstläufer benannt wurde.

Alois Lutz führte die Bewegung erstmals 1913 in einem Wettkampf aus und beinhaltet eine Reihe von Zehensprüngen mit einer Drehung in der Luft.

Der äußerst schwierige Zug wurde nach ihm benannt, wie viele Begriffe, die Sie während der Olympischen Winterspiele möglicherweise nicht kennen.

Schlitten



Luge, was französisch für Schlitten ist, ist ein Wintersport, der neben Bob und Skeleton zu einer Gruppe von „Rutschsportarten“ gehört.

Es ist die schnellste Sportart der drei mit Athleten, die mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120-145 km/h unterwegs sind.

Der Sport gibt es schon seit Jahrhunderten, aber erst 1964 feierte er sein olympisches Debüt.

salzow



Genau wie Lutz ist die Salchow eine Schanze, die nach ihrem Erfinder Ulrich Salchow benannt ist.

Salchow war ein schwedischer Eiskunstläufer, der an den Olympischen Winterspielen 1909 teilnahm.

Er gewann im Laufe seiner Karriere insgesamt zehn Mal die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft und dominierte im ersten Jahrzehnt des 20.

Der Sprung beinhaltet, dass der Skater ohne Unterstützung durch den Zehenpickel rückwärts von der Innenkante der Kufe des Skates abhebt.

Skelett



Skeleton wurde erstmals 1892 eingeführt und hat seinen Namen laut Babbel von dem minimalistischen Stahlschlitten mit nackten Knochen, der im Rutschsport verwendet wird.

Der Sport war sowohl bei den Spielen von 1928 als auch von 1948 vertreten, konnte aber nicht mit der Popularität von Bob und Rennrodeln mithalten.

Zum Glück für uns kehrte es 2002 in die Szene der Olympischen Winterspiele zurück.

Skeleton beinhaltet eine Person, die mit dem Gesicht nach unten und dem Kopf voran auf einem kleinen Schlitten oder Skelett eine gefrorene Strecke hinunterfährt.

Wir werden in den diesjährigen Spielen eine neue Strecke sehen, die als „Flying Snow Dragon“ bekannt ist.

Die Strecke hat eine Zick-Zack-Form, eine 360-Grad-Schleife und einen unglaublichen Höhenunterschied von 120 Metern.

Slalom



Beim Slalom wedeln die Athleten zwischen Fahnen, die in verschiedenen Abständen eine Skipiste hinunter platziert werden.

Der intensive Sport hat seinen Namen vom norwegischen Wort Slalam was „schräge Strecke“ bedeutet und erstmals in den 1920er Jahren auftauchte.

Seitdem wird der Ausdruck allgemein verwendet, um sich auf jede Art von Zickzackbewegung zu beziehen.

Mogul



Außerhalb des Business-Bereichs bezieht sich das Wort Buckelpiste auf ein Ski-Event, bei dem die Strecke mit kleinen Hügeln bedeckt ist, die die Teilnehmer mit Geschwindigkeit und Anmut navigieren müssen.

Babel hat seine interessante Etymologie aufgedeckt, die uns sagt, warum es auch für das Skifahren gilt.

Linguisten gehen davon aus, dass es sich aus dem norwegischen Wort entwickelt hat Mugaoder deutsches Wort Mugelwas sich treffend mit Beule oder Hügel übersetzen lässt.

Spur



Eine „Piste“ bezieht sich auf eine definierte Strecke auf einer Skipiste, und der Begriff bedeutet im französischen Original wörtlich „Rennstrecke“.

Linguisten glauben, dass es vom altitalienischen Verb stammt Spurwas „niedertreten“ bedeutet.

Wenn Sie jemals jemanden hören, der davon spricht, während der Spiele „abseits der Piste“ zu gehen, dann spricht er im Wesentlichen davon, die ausgetretenen Pfade zu verlassen.

Bob



Der Bob (oder Bob, wenn Sie Amerikaner sind) ist eine der berühmtesten Sportarten der Olympischen Winterspiele, die durch den Film von 1993 an Popularität gewonnen hat Coole Läufe.

Ein Bob bezog sich ursprünglich auf einen kurzen Schlitten, aber seine moderne Verwendung kommt von der wippenden Bewegung der Köpfe der Fahrer im Schlitten, wenn sie Kurven mit hoher Geschwindigkeit bewältigen.

Alpines Skifahren



Während der Begriff „Ski Alpin“ Bilder von bewaldeten, schneebedeckten Hängen heraufbeschwören mag, handelt es sich bei den Olympischen Winterspielen einfach um eine andere Kategorie des Skifahrens.

Der Ausdruck leitet sich von seinen Ursprüngen in den französischen Alpen ab, aber der Begriff bezieht sich auch auf die „Downhill“-Version des Sports.

Im Gegensatz zum Skilanglauf, der meist auf ebenen Strecken über weite Distanzen stattfindet, und dem Skispringen, bei dem es darum geht, möglichst viel Boden durch Sprünge von einer steilen Rampe zurückzulegen.