Durch den Klimawandel in den Alpen verursachte Schneeschmelze löst abrupte saisonale Veränderungen aus

Die Frühlingsschneeschmelze in den Alpen tritt aufgrund des Klimawandels zu Beginn des Jahres auf und löst infolgedessen abrupte Abweichungen der Gebirgsökosysteme aus. Diese Veränderungen könnten sich negativ auf das Funktionieren dieser wertvollen Ökosysteme auswirken.

Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass lebenswichtige mikrobielle Gemeinschaften in alpinen Böden als direkte Folge der durch den anhaltenden Klimawandel verursachten steigenden globalen Temperaturen bedroht sind. Diese unterirdischen Mikroben unterstützen das Leben in der Luft entscheidend, da sie wichtige Nährstoffe recyceln, von denen alle Tiere und Pflanzen abhängen, einschließlich des Menschen. Sie kontrollieren auch die Menge an Kohlenstoff, die sicher im Boden gespeichert ist und dort keine weitere globale Erwärmung verursachen kann.

Im Winter sind alpine Bodenmikroben auf Schnee angewiesen, um als Isolierdecke zu fungieren und den kalten alpinen Winter weiter zu bewältigen. Es wird jedoch geschätzt, dass die jährliche Schneedecke in den Alpenalpen mehr als 100 Tage früher als heute am Ende dieses Jahrhunderts zu schmelzen beginnt. Wissenschaftler der Universität Manchester zeigen anhand von Feldversuchen und der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in, wie sich dies auf Bodenmikroben und die von ihnen ausgeführten kritischen Funktionen auswirkt Journalismus.

Für Wissenschaftler bleibt es eine große Herausforderung zu verstehen, wie Bodenmikroben auf den Klimawandel reagieren und wie dies die biogeochemischen Kreisläufe beeinflusst. Dies gilt insbesondere für Alpenregionen, in denen der Klimawandel doppelt so schnell erfolgt wie im Weltdurchschnitt.

Dr. Arthur Broadbent von der Universität Manchester ist Hauptautor des neuen Forschungspapiers. Er sagte: „Unser Artikel enthüllt die alarmierenden Auswirkungen des Klimawandels auf mikrobielle Gemeinschaften im Boden und die biogeochemischen Kreisläufe, die sie in Bergökosystemen regulieren. Erfahrungen in den österreichischen Alpen haben gezeigt, dass die Frühlingsschneeschmelze einen abrupten saisonalen Übergang in bodenmikrobiellen Gemeinschaften auslöst, der eng mit raschen Veränderungen des Kohlenstoff- und Stickstoffkreislaufs zusammenhängt. “”

„Es wird erwartet, dass die Schneeschmelze in den Alpenregionen aufgrund des Klimawandels bis zum Ende des Jahrhunderts 50 bis 130 Tage früher auftritt. Mithilfe experimenteller Manipulationen haben wir gezeigt, dass eine frühere Schneeschmelze, wenn auch nur 10 Tage, zu einem früheren saisonalen Übergang in mikrobiellen Gemeinschaften und im biogeochemischen Zyklus führt. “”

Infolgedessen wird die Funktion von Winterökosystemen in saisonal schneebedeckten Ökosystemen aufgrund künftiger Klimaveränderungen, die die Kohlenstoffretention und die Pflanzenproduktivität gefährden, eingeschränkt. Dies würde sich negativ auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken und die natürlichen Ökosysteme stören. Es wird auch die jährlichen Kohlenstoffflüsse in diesen Ökosystemen verändern, mit dem Potenzial, eine weitere globale Erwärmung zu verursachen.

