Einige der heißesten Looks zusammen mit der neuesten Technologie für Sonnenbrillen, Brillen und Helme finden Sie im neuen Eye Pieces Sport, dem neuesten Geschäft in der Eye Pieces of Vail-Kollektion von Brillengeschäften.

Im Gegensatz zu anderen Eye Pieces-Standorten gibt es in diesem Shop keine regulären Rezeptrahmen. Schutzbrillen zum Skifahren und Snowboarden, Wandern, Radfahren, Angeln, Golfen und für andere Outdoor-Aktivitäten füllen die Regale mit ausgewählten Artikeln, um Ihren aktiven Lebensstil zu verbessern.

Entdecken Sie die neueste SK-X Brillentechnologie in Österreich, die Ihr Rezept in die Rückseite der Brillenlinse integriert. Eye Pieces Sport bietet zwei Modelle von POC und Atomic mit dieser Technologie an, die über große, gebogene Linsen verfügen, die ein sehr weites Sichtfeld bieten, ohne die periphere Sicht einzuschränken.

Die Technologie wird ständig weiterentwickelt und Eye Pieces Sport hilft unseren Kunden gerne dabei, all ihre visuellen Bedürfnisse zu erfüllen, während sie unterwegs sind.

“Viele Leute denken, dass sie aufgrund ihrer höheren Verschreibung keine Sportbrille bekommen können”, sagte Tyler Moore, Direktor von Eye Pieces Sport. “Früher war es so, aber die Technologie hat sich bei der Herstellung dieser digitalen Objektive so stark weiterentwickelt, dass wir eine Vielzahl von Verschreibungen in einem High-Wrap-Sportrahmen durchführen können.”

Eye Pieces of Vail ist nicht nur ein Ort, an dem Sie sich eine Sonnenbrille schnappen können, sondern auch ein Ort, an dem Sie Ihr Rezept erhalten und eine Schutzbrille oder eine Sportbrille verwenden können. Dienstags und donnerstags können Sie einen Termin mit Dr. Dan Giovagnoli vereinbaren, besser bekannt als „Dr. G. “oder buchen Sie sieben Tage die Woche eine vollständige digitale Augenuntersuchung. In vielen Fällen können Eye Pieces of Vail Ihr neues Rezept verwenden und es während Ihres Urlaubs in einem erstklassigen Labor vor Ort in das Produkt Ihrer Wahl einbringen.

“Wir bekommen wirklich gute Rückmeldungen von Leuten, die gerne Brillen oder Sonnenbrillen haben”, sagte Moore. “Unabhängig von Ihrem Sport ist der Schutz Ihrer Augen in allen Lebensphasen wichtig und eine gute Angewohnheit.”

Eye Pieces of Vail hilft Menschen seit 1984 dabei, sich in ihrem Sport mit der richtigen Augenpflege hervorzuheben. Es gibt sieben Standorte in Vail, Lionshead, Beaver Creek, Edwards und Snowmass. Suchen Sie im Meadal Drive im Sonnenalp Hotel nach Eye Pieces Sport. Für weitere Informationen besuchen Sie eyepiecesofvail.com .