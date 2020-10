Duisburg Corona Figuren: Inzidenz auf kritischer Ebene

Corona Update in Duisburg



Duisburg Die Zahl der Koronafälle in Duisburg steigt weiter an und liegt nun wieder auf dem Niveau von April. Der Inzidenzwert hat die kritische Grenze überschritten. Rückkehrende Reisende können nach Überweisung durch einen Arzt zum Testzentrum im Marientor gehen.









Die Zahl der mit Korona infizierten Menschen in Duisburg steigt weiter an. Derzeit (Stand 6. Oktober, 20 Uhr) leben 226 Infizierte in der Stadt. Letzte Woche war es 215. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 42,1. In Duisburg waren insgesamt 3.024 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2.727 gelten nun als geborgen, 71 sind gestorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 54.562 Tests durchgeführt.

Aufgrund der erhöhten Inzidenz ist die Teilnehmerzahl für private Feiern in Duisburg im öffentlichen Raum jetzt auf maximal 50 begrenzt. “Der 51. Gast sollte zu diesem Zeitpunkt nach Hause geschickt werden”, sagte Stadtsprecher Falko Firlus. Der kommunale Außendienst überwacht die Einhaltung.

In der Zwischenzeit testet das Krisenteam auch Menschen ohne Symptome, die in Kliniken und Kindertagesstätten arbeiten. Wenn jetzt der Verdacht auf einen größeren Ausbruch besteht, müssen Quarantänemaßnahmen jetzt schneller ergriffen werden. Nachdem die Dinge in Öztas bekannt wurden, wurde auch eine Sammelunterkunft in Obermarxloh unter Quarantäne gestellt.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Bundesgesundheitsministerium angekündigt hat, künftig einen obligatorischen Test für alle Rückkehrer aus sogenannten Corona-Risikogebieten anzuordnen. Dies gilt nicht für Reisende, die einen negativen Koronatest eines anerkannten Labors vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Der Verband der gesetzlichen Krankenversicherer und ihre Hausärzte sind für die Prüfung des Rückkehrers verantwortlich.

Die Stadt bittet Reisende daher, sich zuerst an ihren Arzt zu wenden. Wenn er keine Koronatests durchführt, kann er die Reisenden in das zentrale Testzentrum im Theater am Marientor (TAM) überführen. Aber Vorsicht: Der Rückkehrer kann nur mit einer Überweisung des Hausarztes im TAM getestet werden. Eine freiwillige Untersuchung ist nicht möglich, dies kann nur vom Arzt auf eigene Kosten durchgeführt werden. Dort werden nur Rückkehrer aus Risikobereichen getestet.

