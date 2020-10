Werder Bremen wehrt sich gegen Kritik: “Rette uns nicht in der zweiten Liga”

Zitat von SonnyAnderson Zitat von Werrol Wenn Sie solche finanziellen Schwierigkeiten haben, verstehen Sie bitte, dass Rashica nicht für 15+ plus x verkauft wird.

Aber gibt es einerseits keine weiteren Verhandlungen? Und die Tatsache, dass ein „unrealistischer“ Betrag bis zum Ende gedrängt wird, ist absolut unverständlich. Aber eine unrealistische Summe ist auch nicht richtig. Aston Villa war seit anderthalb Monaten bereit, den angeforderten Betrag zu zahlen, nur Rashica wollte zuerst nicht dorthin, dann tat sie es und am Stichtag wollte sie nicht. Am Sonntag teilte er Werder mit, dass er am Montag in das Flugzeug nach England einsteigen werde, aber am Montagmorgen stornierte er, weil sein Berater mit Leverkusen in Kontakt stand, und sagte, dass die Änderung sicherlich funktionieren würde, da Leverkusen auch zahlt, was Werder will (Werder und Leverkusen hatten es noch nicht miteinander gesprochen), wohin Rashica wollte. Am Ende hat die Änderung jedoch nicht geklappt, weil Leverkusen nicht dafür bezahlen wollte oder angeblich wegen Bayer nicht bezahlen durfte und dann nur geliehen hat, was Werder nicht ohne Verpflichtung zum Kauf von Leverkusen tun wollte. Leverkusen akzeptierte die Bedingung einfach zu spät. Nur weil die Änderung am Ende nicht geklappt hat, war der erforderliche Betrag keineswegs unrealistisch. Und um Leipzig zu treffen, wäre es noch dümmer gewesen, wenn jemand anderes den erforderlichen Betrag bezahlt hätte, als das Thema auszusetzen. Im Fall Rashica hat Werder meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Die Frage war realistisch, es gab interessierte Leute, die ihm dienen wollten, und sie hätten sogar den Kompromiss eines Kredits mit einer Kaufverpflichtung akzeptiert, weil sie Rashica nicht im Weg stehen wollten. READ UEFA Supercup, Bayern - Sevilla: Die Forderung, Fans auszuschließen, wird immer lauter Klaassens Geschichte ist wieder ganz anders, die Tatsache, dass hier nach dem Ausbruch des Grujic-Traums nichts mehr getan wurde, ist meiner Meinung nach absolut fahrlässig, aber gut.

So sieht es als Werder-Fan. Vielleicht würde ich es auch gerne so sehen.

Ich bin kein Werder-Fan, aber ich habe absolut nichts gegen Werder! Ich sehe das anders.

Und relativ loyal dazu.

Das Ergebnis all des Hin und Her ist dies, eine Rashica, die den ganzen Weg serviert wird!

Und ob es in den kommenden Monaten seine Qualität erreichen kann, ist eher zweifelhaft

Eine etwas schwächere Auswahl als in der letzten Saison.

Und dann, wie bereits geschrieben, wird S04 definitiv wieder aufholen, genau wie M05 und der Eff Toe ist immer zu erwarten! Also reiner Abstiegskampf!

Und ob dies bei der gesamten aktuellen Situation möglich ist? Meiner Meinung nach eher nicht, obwohl ich diesen Werder nicht will. Bei Ihrem Sportdirektor sieht es anders aus.