“The Voice Kids” (ProSieben): Die todkranke Grace, 16, plant ihre eigene Beerdigung – wird ihr letzter Wunsch in Erfüllung gehen?

Die ehemalige Kandidatin von „The Voice Kids“, Grace Mertens, stirbt. Sie plant ihre eigene Beerdigung. Ihre Mutter will sie überraschen und ruft zu emotionalem Handeln auf.

2017 war Grace Mertens Teil des Teams von Nena und ihrer Tochter Larissa bei “The Voice Kids”.

Sie ist 16 Jahre alt und stirbt.

Grace Mertens plant ihre eigene Beerdigung.

München – “Mein Tumor wächst außer Kontrolle und die Ärzte können nichts dagegen tun”, schrieb der erstere “The Voice Kids” -Kandidatin Grace Mertens auf ihrem Instagram-Account. “Ich wünschte, ich würde dir das nicht sagen und ich wünschte, es wäre nicht wahr”, fuhr sie in dem emotionalen Beitrag fort.

Als Grace vor drei Jahren an “The Voice Kids” teilnahm, wurde bekannt, dass das junge Mädchen eines war Gehirntumor leidet. Jetzt ist ihr klar, dass sie keine Chance hat – und Grace machte einen herzzerreißenden Schritt.

Grace Mertens, Kandidatin für “The Voice Kids”: “Wir haben Pläne für meine Beerdigung gemacht”

Unter dem Hashtag Auf #fuckcancer folgte am 30. September der folgende Instagram-Beitrag, in dem Grace Mertens einen Plan teilte. Es geht um ihre Beerdigung. “Wir haben einige Pläne für meine Beerdigung gemacht”, schrieb sie, “und wir dachten, es wäre großartig, ein Video zu machen.” Graces Familie und Freunde sollten ihnen gehören schönste Erinnerungen an Grace in einem Video aufnehmen.

Grace Mertens: Mutter plant eine Überraschung – “Die Zeit ist fast abgelaufen”

In der Zwischenzeit hatte Graces Mutter eine letzte Überraschung. In den sozialen Medien bat sie um Hilfe, um einen letzten großen Wunsch ihrer Tochter zu erfüllen. „Grace ist eine großartige Sängerin und sie ist der Himmel Taylor Swift und Lady Gaga on “, schrieb sie. “Eine Nachricht von dir würde dich so glücklich machen.”

Instagram-Nutzer sollten Grace ein Lied vorsingen oder ihre Lippen auf die Musik und dieses Video unten legen Hashtag # singforgrace2020 teilen und markieren Sie ihre beiden Lieblingssänger. Die Mutter hofft auf die Aufmerksamkeit der beiden Weltstars. Aber “Grace hat keine Zeit mehr”, sagte ihre Mutter. „Gib nicht auf“, forderte sie, „das haben wir noch Taylor Swift oder Lady Gaga pünktlich an Bord gehen. “”

Michael Schulte singt für Grace Mertens und sendet ihr eine emotionale Botschaft: “Viel Liebe und Energie für Ihre letzte Reise!”

Es bleibt abzuwarten, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht. Nicht wenige Videos wurden bereits auf Instagram hochgeladen. Es gibt bereits ein Video davon Michael Schulte, die auf “Eurovision Songfestival” vierter Platz im Jahr 2018 Deutschland belegt. Er sang Lady Gagas Lied “Shallow” für Grace Mertens. Er schickte auch eine Nachricht an den 16-Jährigen: „Grace, du machst diese Welt so viel besser und ich war und war beeindruckt davon, wie mutig, stark und glücklich du bist. Ich sende dir viel Liebe und Energie für deine letzte Reise !! “”

Es scheint, dass alle lang erwarteten Nachrichten fehlen Taylor Swift und Lady Gaga persönlich, um einen letzten Wunsch zu erfüllen. (mbr)

