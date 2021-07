Drohnenangriff tötet 2, nachdem er einen Tanker vor dem Arabischen Meer im Oman getroffen hat (US Navy)

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate – Sprengstoffexperten der US-Marine glauben, dass ein „Drohnenangriff“ auf einen Öltanker abzielte, der vor der Küste von Oman im Arabischen Meer angegriffen wurde und dabei zwei Menschen tötete, teilte das US-Militär am Samstag mit.

Der Angriff auf den Öltanker Mercer Street am Donnerstagabend ist der erste bekannte tödliche Angriff nach jahrelangen Angriffen auf die Handelsschifffahrt in der Region im Zusammenhang mit Spannungen mit dem Iran wegen seines zerrissenen Atomabkommens. Obwohl niemand die Verantwortung für den Angriff übernahm, behaupteten israelische Beamte, Teheran habe den Drohnenangriff gestartet.

Obwohl der Iran den Angriff nicht direkt anerkannt hat, kommt der Schlag, da Teheran nun bereit zu sein scheint, gegenüber dem Westen einen noch härteren Ansatz zu verfolgen, da sich das Land darauf vorbereitet, einen kompromisslosen Schützling des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei als Präsidenten einzuführen.

Der US-Atomflugzeugträger USS Ronald Reagan und der Lenkwaffenzerstörer USS Mitscher eskortieren nun die Mercer Street auf ihrem Weg zu einem sicheren Hafen, teilte die im Nahen Osten stationierte 5. Flotte der US-Marine am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

„Sprengstoffexperten der US-Marine sind an Bord, um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr für die Besatzung besteht, und sind bereit, eine Untersuchung des Angriffs zu unterstützen“, sagte die 5. Flotte. “Die ersten Anzeichen deuten eindeutig auf einen (Drohnen-)artigen Angriff hin.”

Der Angriff auf den Tanker Mercer Street in der Nacht auf Donnerstag ist der erste bekannte tödliche Angriff nach jahrelangen Angriffen auf die Handelsschifffahrt. PA

Die Erklärung der 5. Flotte erklärte nicht, wie sie feststellte, dass eine Drohne den Schaden verursacht hatte, obwohl sie beschrieb, dass ihre Sprengstoffexperten an Bord der Mercer Street „eindeutige visuelle Beweise dafür fanden, dass ein Angriff stattgefunden hatte“. Das Central Command der US-Armee reagierte nicht sofort auf Fragen zu den Beweisen.

Die Mercer Street wird von der in London ansässigen Zodiac Maritime verwaltet, die zur Zodiac-Gruppe des israelischen Milliardärs Eyal Ofer gehört. Das Unternehmen teilte mit, bei dem Angriff seien zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, eines aus Großbritannien und eines aus Rumänien. Er nannte sie nicht und beschrieb nicht, was während des Angriffs geschah. Er sagte, er glaube, dass keine andere Besatzung an Bord verletzt wurde.

Bei dem Angriff auf die Mercer Street sei einer seiner Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes getötet worden, teilte die britische Sicherheitsfirma Ambrey mit.

Die Mercer Street war zum Zeitpunkt des Angriffs von Daressalam in Tansania nach Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs, sagte Zodiac Maritime.

Zodiac Maritime hat die Besitzer der Mercer Street als Japaner bezeichnet, ohne sie zu nennen. Lloyd’s List Maritime Authority identifizierte den endgültigen Eigentümer des Schiffes als Taihei Kaiun Co., die im Besitz der in Tokio ansässigen Nippon Yusen Group ist.

„Sprengstoffexperten der US-Marine sind an Bord, um sicherzustellen, dass keine zusätzliche Gefahr für die Besatzung besteht, und sind bereit, eine Untersuchung des Angriffs zu unterstützen“, sagte die 5. Flotte in einer Erklärung. PA

Israelische Beamte, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, weil sie nicht berechtigt waren, mit den Medien zu sprechen, machten Teheran für den Angriff verantwortlich. Sie legten keine Beweise für ihre Behauptung vor.

Der israelische Außenminister Yair Lapid twitterte am Freitagabend, er habe mit dem britischen Außenminister Dominic Raab über die “Notwendigkeit, heftig zu reagieren” auf den Angriff gesprochen, ohne den Iran direkt dafür verantwortlich zu machen.

„Der Iran ist nicht nur ein israelisches Problem, sondern ein Exporteur von Terrorismus, Zerstörung und Instabilität, der die ganze Welt betrifft“, schrieb Lapid. „Wir können angesichts des iranischen Terrorismus, der auch die Schifffahrtsfreiheit untergräbt, niemals schweigen. “

In den letzten Monaten wurden auch andere mit Israel verbundene Schiffe ins Visier genommen ein Schattenkrieg zwischen den beiden Nationen, wobei israelische Beamte die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich machen.

Unterdessen ist Israel einer Reihe von Großangriffen auf das iranische Atomprogramm verdächtigt worden. Sowie, Der Iran hat kürzlich sein größtes Kriegsschiff unter mysteriösen Umständen im benachbarten Golf von Oman versenkt.

Der Angriff am Donnerstag erfolgt inmitten erhöhter Spannungen über das zerrissene Atomabkommen mit dem Iran und als Verhandlungen zur Wiederherstellung des Abkommens in Wien. Die Flut von Angriffen auf Schiffe, von denen angenommen wird, dass sie vom Iran ausgeführt wurden, begann ein Jahr, nachdem der damalige Präsident Donald Trump die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen zurückgezogen hatte.

Der Angriff auf die Mercer Street kam auch in der Nacht, nachdem US-Außenminister Antony Blinken in einer Rede aus Kuwait den Iran gewarnt hatte, dass die Gespräche in Wien über das Atomabkommen „nicht abgeschlossen werden können.

Dies ist das zweite Mal in diesem Monat, dass ein mit Ofer verbundenes Schiff offenbar ins Visier genommen wurde. Anfang Juli erlitt das unter liberianischer Flagge fahrende Containerschiff CSAV Tyndall, das einst bei Zodiac Maritime vor Anker lag, nach Angaben der US-Schifffahrtsbehörde im nördlichen Indischen Ozean eine unerklärliche Explosion an Bord.