Google verschickt neue Einladungen zu den “Pixel Superfans”

Google betreibt seit mindestens 2019 – wenn nicht schon früher – eine „Community“ der „größten Fans“ des Pixels. Anfang dieser Woche startete Made by Google eine neue Einladungsrunde zu den „Pixel Superfans“.

Laut einer E-Mail, die wir gesehen haben, wurde die Einladung, der Pixel Superfans-Community von Google beizutreten, über die übliche Adresse [email protected] gesendet, die für die Vermarktung neuer Produkte und vierteljährlich verwendet wird. Entfernte Funktionen, sowie das “Willkommen bei deinem neuen Pixel” [model]„Einführung mit Tipps nach der Einrichtung eines Telefons.

Der Beitrag wirbt mit “Zugang zu speziellen Google-Events”. Eine kürzliche Veranstaltung war laut Social-Media-Posts von Leuten dort ein Besuch von Google Store Chelsea Eines Tages vor seiner Eröffnung. Währenddessen veranstaltete das Unternehmen an diesem Tag ein „Pixel Special Event“ in Mountain View. nach Made by Google 2019 wo die Leute eine praktische Gelegenheit und die Chance bekamen, “die Leute dahinter zu treffen”.

Die “Vergünstigungen” werden auch bei den Superfans letztes Jahr angepriesen Pixel 4a, 4a 5G und 5 dekonstruierte Drucke als Urlaubsgeschenk. Schließlich werden in der E-Mail Frage-und-Antwort-Sitzungen mit Produktteams und die “Gelegenheit zu erzählen” genannt [Google] was Ihnen am wichtigsten ist“, dh direktes Feedback geben.

Die E-Mail dieser Woche führt zu einem Formular, in dem Sie unter anderem gefragt werden, welche Made by Google-Produkte Sie besitzen. Zu den Optionen gehören neben Pixel-Smartphones und -Kopfhörern auch Nest Smart Displays und Home-Lautsprecher sowie Chromecast, Google/Nest Wifi und Stadia.

Die Mitgliedschaftskriterien sind nicht klar und basieren möglicherweise auf der Anzahl Ihrer Pixel-Smartphones.

Was die Logistik angeht, ist Pixel Superfans in Facebook-Gruppen tätig. Solche offiziellen Fangemeinden sind weit verbreitet, HTC Elevate ist ein historisches Beispiel, während Qualcomm ein eher öffentliches “Snapdragon Insiders”-Programm veranstaltet. Dies führte zu einem „Smartphone für Insider Löwenmaul”Es ist mehr oder weniger a vorhandenes Gerät mit einigen Anpassungen.

