Dr. Roberta Bondar feiert den 30. Jahrestag ihres Weltraumspaziergangs

Dr. Roberta Bondar erforscht seit Jahren das Leben auf der Erde.

Sie hatte eine Ausbildung in Ökologie und Zoologie absolviert, als Sommerstudentin einige Zeit mit Insekten gearbeitet und war als Heranwachsende immer mit ihren Eltern campen gegangen.

Aber erst als sie vor 30 Jahren in den Weltraum reiste – als erste Kanadierin und Neurologin –, änderte sich ihre Sicht auf unseren Planeten wirklich.

„Es war die Realität des Augenblicks, ihn tatsächlich als Planeten zu sehen und zu sehen – kein Leben darunter zu sehen – sondern all diese wunderschönen Farben und Geographien zu sehen, die wir in der Schule gelernt haben, und das hat mich wirklich umgehauen. gemacht Ich möchte dem, was sich auf der Oberfläche des Planeten befand, etwas mehr Aufmerksamkeit schenken“, sagte Bondar am Mittwoch in einem Einzelinterview mit der CTV-Nachrichtensprecherin und Chefredakteurin Lisa LaFlamme.

Am 22. Januar jährt sich Bondars achttägige Mission an Bord zum 30. Mal Entdeckung des Space Shuttles im Jahr 1992, ein Moment, der an diesem Samstag von der gefeiert wird Roberta-Bondar-Stiftung.

Die Mission des 76-jährigen Mannes aus Sault Ste. Marie, Ontario., kam mehrere Jahre nach der Challenger-Katastrophe, als das Space Shuttle 73 Sekunden nach dem Start auseinanderbrach und alle sieben seiner Besatzung tötete.

„Ich denke, wenn eine Person keinen kleinen Stich im Herzen hat, wenn Sie in ein Fahrzeug einsteigen, das aussieht, als würde es Sie bei lebendigem Leib auffressen, stimmt etwas nicht mit Ihnen“, sagte Bondar.

Trotz der professionellen Ausbildung, die sie erhalten hatte, wirkten sich die Auswirkungen dieser Katastrophe auf ihre Familie aus – während sie stolz darauf waren, sich den realen Risiken der Bondar-Raumfahrt zu stellen.

„Weil ich ein gewisses Risiko eingehen wollte, war es nicht unbedingt das, was ich von meiner Familie hätte erwarten sollen, aber sie taten es“, sagte Bondar.

„Und sie wollten, dass ich weitermache und diese Dinge mache, weil sie wussten, dass es meine Leidenschaft ist.“

Im Rahmen seiner Arbeit leitete Bondar ein internationales Forschungsteam, das erforschte, wie sich der Körper während und nach dem Weltraumflug am besten anpassen kann.

Aus wissenschaftlicher Sicht wird nun erforscht, was Bondar schon vor Jahrzehnten dachte, nämlich wie der Raum Flüssigkeiten im Körper und im Kopf bewegen kann, was zu einem Druckaufbau führt.

„Also waren wir unserer Zeit wirklich voraus, aber es ist wirklich gut zu wissen, dass wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, und dadurch können wir auch den Menschen hier auf dem Planeten helfen“, sagte er .

Aber auf persönlicher Ebene erinnert sich Bondar an das beunruhigende Gefühl, die Geräusche der Natur, an die sie von der Erde gewöhnt war, nicht hören zu können.

“Es ist so, dass es zu einer Leere wird, wenn Sie nicht vorbereitet sind, dass es nicht die Dinge gibt, die Sie nur mit Leben und vielleicht guter Gesundheit verbinden. mental.”

Seit seiner Rückkehr zur Erde hat sich Bondar einen Namen gemacht als Fotograf, Autor und Sprecher. Sie wurde als Companion of the Order of Canada, Order of Ontario, NASA Space Medal ausgezeichnet, ist Fellow der Royal Society of Canada, Ehrenvizepräsidentin der Royal Geographical Society of Canada und wurde in die Canadian Medical Hall of Fame and International aufgenommen Hall of Fame des Frauenforums.

Bondar diente auch als neunter Bundeskanzler von der Trent University in Peterborough, Ontario, hat mehrere Schulen nach ihm benannt und einen Stern auf Kanadas Walk of Fame.

Wenn sie an die Raumfahrt von heute denkt, wo Milliardäre Kurzreisen durch Organisationen wie Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos unternehmen, denkt Bondar an die damit verbundene Ethik.

„Wir können nicht für jemand anderen entscheiden, wie er sein Geld ausgibt, aber hoffentlich wird er, wenn er einen gewissen Ruf und Glaubwürdigkeit erlangt hat, es auch gut nutzen, um der Welt zu helfen.“

Und obwohl ihre Arbeit in vielerlei Hinsicht bahnbrechend war, waren bis heute weniger als ein Fünftel derjenigen, die in den Weltraum gegangen sind, Frauen.

„Wir wollen, dass die Leute hereinkommen und sich beweisen, aber wir wollen nicht, dass die Leute diese Leute ausschließen“, sagte sie.

„Ich denke also, wir haben noch einen langen Weg vor uns, wenn wir uns ansehen, wie wir Personen für dieses Ende des Spektrums auswählen, wenn wir der anderen Seite nicht wirklich genug Aufmerksamkeit geschenkt oder genügend Impulse gegeben haben, was die eigentliche Vorbereitung darauf ist versuchen, Kandidat zu werden.“

Was den Rat betrifft, den sie jungen Mädchen und Jungen heute geben würde, besonders in Zeiten einer globalen Pandemie und des allgegenwärtigen Problems des Klimawandels, sagt Bondar, es gehe darum, die Angst zu bekämpfen, egal wofür man sich entscheidet.

„Die Künste helfen uns, uns selbst zu erschaffen und auszudrücken“, sagte sie. „Die Wissenschaft hilft uns auch, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, aber sie verringert den Angstfaktor.“