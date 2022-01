Die dunkle Geschichte von Bambi, dem von Hitler verbotenen Buch

Das Ausmaß von Walt Disneys Verständnis der natürlichen Welt bleibt ungewiss. Nachdem der österreichische Autor Felix Salten die Rechte an seinem Bestseller von 1923 verkauft hatte Bambi Für magere 1.000 Dollar ist Walt dafür bekannt, dass er unzählige unnötige Ergänzungen zu der einfachen Geschichte vorschlägt. „Angenommen, wir haben Bambi, der auf einen Ameisenhaufen tritt“, bot er in einem Drehbuch-Meeting an, „und dann schneiden, um all den Schaden zu sehen, den er der Ameisenzivilisation zugefügt hat?“

Seine Autoren wussten es besser. Die daraus entstandene Waldfantasie von 1942, die von einer wild orchestrierten und farbenfrohen Naturkundestunde zur nächsten springt, wurde für drei Oscars nominiert und hatte bis 2005 102 Millionen US-Dollar eingespielt.

Weniger erfolgreich war der ursprüngliche Autor in seiner ausgelassenen Schöpfung. Vom weltweiten Erfolg des Disney-Films hat Salter nie einen Cent mitbekommen und starb allein, vergessen im Exil. Er war aus seiner Heimat Österreich in die neutrale Schweiz geflüchtet, weil – wie es einige überraschen mag – Bambistand mit Saltens anderen Werken 1935 auf einer Liste der von den Nazis verbotenen Bücher. Denn als schlichte und kompromisslose Neuübersetzung des amerikanischen Gelehrten Jack Zipes (mit passend düsteren Illustrationen von Alenka Sottler) ist es eigentlich kein Kinderbuch überhaupt.

Die Grundhandlung von Salten – das Bittersüße Bildungsroman eines jungen Rehs – wird Fans des Films bekannt sein. Das Buch beginnt ganz zauberhaft, als Bambis Mutter ihm den Unterschied zwischen einem Schmetterling und einer Blume beibringt. Bambi wächst vom naiven Kitz zum großen alten Prinzen der Wälder heran, der durch die Riten der Liebe und des Verlustes erwachsen wird und wie er etwas über sich selbst und uns lernt, die sich ständig verändernde Naturwelt.

Der gleichnamige Hirsch ist auch nicht die einzige Figur, die Disney-Fans vielleicht wiedererkennen: Da ist Faline, das kapriziöse Objekt ihrer Zuneigung; eine schreckliche Eule, um alte Weisheit zu verbreiten; und viele Eichhörnchen, die Spaß haben. Aber wenn Sie eines der vielen Kinder waren, die von einem unsichtbaren Jäger traumatisiert wurden, der Bambis Mutter im Disney-Film erschoss, nehmen Sie dies als Ihre Warnung: Was folgt, ist viel dunkler.

Am Ende des Buches ist der Wald wirklich, wirklich dunkel geworden. Bambi verliert nicht nur seine Mutter, sondern fast jedes Tier erleidet brutales Leid oder ein blutiges Ende. „Es war ruhig im Wald, aber jeden Tag passierte etwas Schreckliches“, beginnt ein Kapitel fröhlich. Und das nicht nur dank menschlicher Jäger. Eine Krähe greift den Hasensohn „in grausamer Weise“ an. Ein Eichhörnchen kann nicht sprechen, weil ihm der Baummarder in den Hals gebissen hat. Ein Fuchs zerreißt „den starken und schönen Fasan, der sich allgemeiner Achtung und Beliebtheit erfreute“. Es ist die Geschichte von alltäglichen Landbewohnern, die in Angst leben.

Die vielleicht grausamste Sequenz beinhaltet Bambis junges Reh Gobo (in der Disney-Version durch Thumper the Rabbit ersetzt), das erschossen, verletzt, von einem Menschen hochgehoben, gesund gepflegt und gefüttert und dann mit einer Ermutigung wieder in den Wald entlassen wird Botschaft. Der Mensch – überall nur als „Er“ bekannt – ist schließlich nicht zu fürchten. „Wenn es jemand serviert, tut es ihm gut. Herrlich gut!‘ Kurz nachdem er diese frohe Nachricht überbracht hat, wird Gobo erneut von einem anderen Jäger erschossen, diesmal tödlich.

Als ein Hund auf der Spur eines gefangenen Fuchses von einer Schar bellender Waldkreaturen umzingelt wird, die ihn als „Verräter“ und „Handlanger“ denunzieren, wandern wir hinein Bauernhoftier Gebiet, und das wahre Ziel dieser Fabel wird klar.

Salten war sowohl Jäger als auch begeisterter Tierschützer. Und er war auch Jude und lebte zeitweise im besetzten Österreich. Wie Zipes in seiner Einleitung deutlich macht, war er ein Mann, der hoffte, seine eigenen Widersprüche durch die Literatur zu überwinden, der glaubte, dass „erst als die Menschen wirklich verstanden haben, wie Tiere unter der Jagd im Wald leiden, können sie Frieden untereinander schaffen“.

Bambi, sowohl Buch als auch Film, ist keine Werbung für Blutsport. Aber Saltens Allegorie bezieht ihre wahre Kraft aus der Erfahrung antisemitischer Entfremdung, Verfolgung und völkermörderischer Abschlachtung, die sich in einem bewaldeten Paradies finsterer Ironie entfaltet. Tiere versuchen, gut zu sein, freundlich zu sein, zu überleben; Doch jeder Weg, den sie einschlagen – Flucht, Assimilation oder Verschleierung – setzt sie nur rücksichtsloser Grausamkeit aus.

John Galsworthy schrieb ein begeistertes Vorwort zur viel harmloseren Originalübersetzung, in dem er die Attraktivität des Buches für Naturschützer hervorhob, mit dem trockenen Schluss: „Ich empfehle es besonders Sportlern.“ Wenn er diese Version gelesen hätte, hätte er vielleicht „und Autokraten“ hinzugefügt.