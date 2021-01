Dorothea von Boxberg übernimmt die Geschäftsführung von Lufthansa Cargo | Neu

Gleichzeitig wird Gerber die neu geschaffene Position des Senior Representative for European Affairs der Lufthansa Group in Brüssel übernehmen, der die Interessen der gesamten Lufthansa Group auf europäischer Ebene vertritt.

Vor ihrer Tätigkeit als COO bei Lufthansa Cargo, die sie 2018 übernahm, war von Boxberg für die Steuerung des weltweiten Vertriebs des Unternehmens verantwortlich. Sie zog von der Lufthansa Passage, dem Passagierflügel des Unternehmens, zu dem sie 2007 wechselte.

Während seiner Zeit bei der Lufthansa Passage von Boxberg und seinem Team setzte sein Team eine neue Generation von Business Class-Sitzen ein und entwickelte die Premium Economy Class, die Ende 2014 eingeführt wurde.

Sie wurde 2018 in den Aufsichtsrat von Lufthansa Cargo berufen und ist verantwortlich für das globale Vertriebs- und Kapazitätsmanagement, das Produkt- und Innovationsmanagement sowie das Plattformmanagement für Austrian Airlines und ‘Eurowings, auch Tochterunternehmen der Lufthansa.

Ashwin Bhat wird von Boxberg als COO bei Lufthansa Cargo ersetzen. Bhat ist seit Oktober 2015 Vice President und Head of Freight bei Swiss International Air Lines in Zürich. Er kam im Februar 1999 zu ex-Swisscargo und hatte zuvor verschiedene Positionen in den Bereichen Revenue, Transportation und Global Zone Management inne seine letzte Rolle.