Der Mond rostet auf mysteriöse Weise und Wissenschaftler denken, dass es unsere Schuld ist

das NASA Jet Propulsion Laboratory am California Institute of Technology berichtet, dass der Mond rostet. Das sieht an der Oberfläche ziemlich seltsam aus, wird aber noch seltsamer, wenn man bedenkt, dass der Mond weder Sauerstoff noch flüssiges Wasser enthält – die beiden Dinge, die normalerweise benötigt werden, um Eisen und eisenreiche Steine ​​in Rost zu verwandeln.

Das Geheimnis beginnt mit dem Sonnenwind, einem Strom geladener Teilchen, der von der Sonne fließt und die Erde und den Mond mit Wasserstoff bombardiert. Wasserstoff erschwert die Bildung von Hämatit. Es wird als Reduzierer bezeichnet, was bedeutet, dass es den Materialien, mit denen es interagiert, Elektronen hinzufügt. Dies ist das Gegenteil von dem, was zur Herstellung von Hämatit benötigt wird: Damit Eisen rosten kann, benötigen Sie ein Oxidationsmittel, das Elektronen entfernt. Und während die Erde ein Magnetfeld hat, das sie vor diesem Wasserstoff schützt, tut dies der Mond nicht. “Es ist sehr verwirrend” [Shuai Li of the University of Hawaii] sagte. “Der Mond ist eine schreckliche Umgebung für die Bildung von Hämatit.” Also wandte er sich an die JPL-Wissenschaftler Abigail Fraeman und Vivian Sun, um ihm zu helfen, M zu treffen3Daten und bestätigen seine Entdeckung von Hämatit. “Zuerst habe ich es absolut nicht geglaubt. Es sollte unter den Bedingungen auf dem Mond nicht existieren”, sagte Fraeman. „Aber seit wir Wasser auf dem Mond entdeckt haben, haben die Menschen spekuliert, dass es eine größere Vielfalt an Mineralien geben könnte, als wir glauben, wenn dieses Wasser mit den Felsen reagiert. Nach genauerem Hinsehen waren Fraeman und Sun überzeugt, M.3Daten von letzteren zeigen tatsächlich das Vorhandensein von Hämatit an den Mondpolen. “Am Ende trugen die Spektren überzeugend Hämatit, und es war eine Erklärung erforderlich, warum er auf dem Mond war”, sagte Sun.

Dieses seltsame Phänomen muss noch weiter erforscht werden. Im Moment ist ihre Haupttheorie jedoch, dass der Sauerstoff der Erde von selbst per Anhalter fahren kann. Magnetfeld– auch bekannt, kein Scherz, als Magnetschwanz – mit genügend Schwung, um die 239.000 Meilen zum Mond zu reisen. Es ist möglich, dass Sauerstoff die Reise sogar vor Milliarden von Jahren gemacht hat, als die Erde und der Mond näher beieinander waren.

Die aktuelle Arbeitstheorie postuliert auch, dass der Magnetschwanz der Erde manchmal Sonnenwindströme von Teilen des Mondes blockieren könnte, die sonst Wasserstoff transportieren würden, was eine Oxidation verhindern würde, die zu Rost führt. Und dann natürlich, solange es nicht bekannt ist Flüssigkeit Wasser auf dem Mond – das dritte Stück des rostigen Puzzles – gibt es Eis::

Li schlägt vor, dass sich die Staubpartikel schnell bewegen schäle den Mond könnten diese Oberflächenwassermoleküle freisetzen und sie mit Eisen im Mondboden mischen. Die Wärme dieser Stöße könnte die Oxidationsrate erhöhen; Die Staubpartikel selbst können auch Wassermoleküle tragen und diese in die Oberfläche implantieren, so dass sie sich mit dem Eisen vermischen. Zum richtigen Zeitpunkt – nämlich wenn der Mond vor dem Sonnenwind geschützt ist und Sauerstoff vorhanden ist – kann eine rostinduzierende chemische Reaktion auftreten.

Der Kosmos ist wild.

Der Mond rostet und die Forscher wollen wissen warum [NASA Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology]

Die Erde raschelt den Mond [Jessie Yeung / CNN]

Bild: gemeinfrei über Pixnio