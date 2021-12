‚Doomsday‘-Gletscher könnte in nur fünf Jahren abstürzen und den Meeresspiegel anheben

Als Goodells Artikel 2017 veröffentlicht wurde, waren Wissenschaftler besorgt, dass Thwaites, der Maßnahmen in auf 74.000 Quadratmeilen, innerhalb von Jahrzehnten zusammenbrechen könnte. Heute befürchten Forscher, dass der Gletscher innerhalb von fünf Jahren wie eine Autoscheibe zerspringen wird. „Das Packeis bricht auf und könnte in weniger als einem Jahrzehnt verschwunden sein“, sagte Erin Pettit, Glaziologin an der Oregon State University. Goodell sagte in einem kürzlich erschienenen Artikel. Pettit ist Teil der International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC). Das ITGC besteht aus einem Team von Wissenschaftlern aus den USA und Großbritannien, die den Gletscher in den letzten fünf Jahren untersucht haben. Ihre Bemühungen begannen im Jahr 2018 und umfassen die Untersuchung nicht nur des Gletschers, sondern auch der Bedingungen um ihn herum, wie tiefe Eisströmungen und ozeanische und marine Sedimente. Vieles davon ist auf das Schmelzen von Thwaites zurückzuführen: Das heiße Wasser von unten lässt den Gletscher schmelzen. Sobald dieser Prozess eine bestimmte Schwelle erreicht, könnte das östliche Schelfeis des Gletschers extrem schnell kollabieren und ebenso schnell den Meeresspiegel weltweit auf alarmierende Höhen ansteigen lassen.

Den Zusammenbruch von Thwaites vorherzusagen, ist angesichts der Vielzahl von Faktoren, die zu seinem vollständigen Zusammenbruch führen könnten, äußerst schwierig. Die Schätzungen des letzten Teils der Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), das im August veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Meeresspiegel bis 2100 um ein bis zwei Meter ansteigen könnte. Weitere Forschungen, die den globalen Verlust des antarktischen Eisschildes kartieren im Jahr 3000 stellt eine Vielzahl von Szenarien dar, die von weniger als 2/5 Fuß einer äquivalenten Schmelze auf Meereshöhe, die den Meeresspiegel leicht anheben wird, bis zu über 17 Fuß unter den sensibelsten Umständen reichen, die nur geringe oder keine Veränderungen beinhalten Emissionsreduktion. Noch schwieriger ist es, die Auswirkungen des Verlustes wesentlicher Teile von Thwaites oder Eiskappen im Allgemeinen auf unsere Ozeane abzuschätzen, da diese großen Facetten der Antarktis anscheinend zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig zu stabilisieren. Schelfeise zum Beispiel unterstützen Gletscher und halten sie im Wesentlichen an Ort und Stelle. How Thwaites Breaks Up wird wichtige Informationen über den Anstieg des Meeresspiegels liefern, den die Welt dann erleben könnte.

Leider ist dies kein Szenario, in dem Thwaites‘ Untergang rückgängig gemacht werden kann. Selbst wenn wir schnell Netto-Null erreichen würden, würden Ozean- und Landtemperaturen weiter ansteigen. Das Erreichen von Netto-Null ist jedoch wichtiger denn je, um auf Krisen wie den Zusammenbruch der Thwaites zu reagieren. In der Lage zu sein, den Trennungsprozess der Thwaites zu verlangsamen, könnte einen großen Unterschied machen zwischen einem Szenario, das eine angemessene Reaktion auf den steigenden Meeresspiegel beinhaltet, der Leben rettet und die Gesundheit unseres Planeten sichert, oder einem anhaltenden Risiko für sie. 250 Millionen Menschen wie ich die innerhalb eines Meters von Flutlinien leben.

Wir können die Warnungen des Planeten sehen; wir müssen entsprechend reagieren. Eine gute Möglichkeit, die Menge an schädlichen Emissionen, die zu diesem Problem beitragen, zu reduzieren, besteht darin, die Subventionen abzuschaffen, die Unternehmen mit fossilen Brennstoffen dazu ermutigen, weiterhin die Umwelt zu verschmutzen. Ergreifen Sie Maßnahmen und fordern Sie den Kongress auf, Steuergeschenke auf fossile Brennstoffe zu beenden.