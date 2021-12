„Wie es sich anfühlt, am Leben zu sein“ – Mercedes F1-Chef blickt auf bittersüßes 2021 im Neujahrswunsch an die Fans zurück

Mercedes gewann 2021 die 8. Konstrukteursmeisterschaft in Folge. Sie sind das einzige Team, das die Konstrukteursmeisterschaft seit Beginn der Turbo-Hybrid-Ära gewonnen hat. Kurz vor dem Abschluss eines weiteren erfolgreichen Jahres für das Team wünschte Toto Wolff allen ein frohes neues Jahr.

Das deutsche Team nutzte die sozialen Medien, um einen Beitrag von Wolff zu teilen, der allen ein neues Jahr wünschte. Wolff gab zu, dass das Jahr eine Achterbahn, aber ein Erfolg für das Team gewesen sei.

„Hallo allerseits. Das ist also ein Abschluss. 2021 ist vorbei. Es gab Höhen, Tiefen und Herrlichkeiten, Dramen. Aber am Ende fühlt es sich so an, im. Leben zu sein. Also wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Silvester und ein frohes neues Jahr 2022. Ab sofort“, sagte Wolff.

Ich glaube nicht, dass wir jemals darüber hinwegkommen werden: Mercedes-Chef Toto Wolff

Wie berichtet von äußern, erholt sich der Österreicher noch vom herzzerreißenden Saisonfinale in Abu Dhabi. In der letzten Runde des Rennens überholte Max Verstappen Lewis Hamilton und gewann die Fahrerwertung. Wolff erwähnte, dass er und Hamilton sich nie von den Ereignissen erholen werden.

„Wir werden lange brauchen, um zu verdauen, was am Sonntag passiert ist. Ich glaube nicht, dass wir jemals dort ankommen werden; Es ist nicht möglich. Und er schon gar nicht [Hamilton] als Fahrer“, sagte Wolff.

Formel 1 F1 – Bahrain Grand Prix – Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain – Mercedes-Teammanager Toto Wolff bei FIA / Handout-Pressekonferenz über REUTERS ACHTUNG REDAKTION – DIESES BILD WURDE VON EINEM DRITTEN BEREITGESTELLT. KEIN WIEDERVERKAUF. KEINE ARCHIVE

„Ich hoffe sehr, dass wir beide und der Rest des Teams die Ereignisse überstehen … Aber er wird die Schmerzen und die Not, die am Sonntag verursacht wurden, nie überwinden.“ schloss der Chef des Mercedes-Teams.

Die Enttäuschung über den Verlust der Fahrerwertung hat dem Österreicher sehr wehgetan. Aber ich hoffe, er und Hamilton können sich wieder erholen, um den Titel 2022 erneut herauszufordern.

