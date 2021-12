Der beliebteste Trainingsmodus seit 1956 jedes Jahr – 24/7 Wall St.

Sonderbericht

Seit Jahrzehnten sind viele Amerikaner davon besessen, den perfekten Körper zu bekommen. Jedes Jahr versuchen die Leute, sich als Models und Schauspieler auszugeben oder einfach nur in Form zu kommen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, versprechen immer wieder neue Unternehmen die geheime Lösung, um in Form zu sein, ohne so viel arbeiten oder ermüden zu müssen. Egal, ob es sich um ein neues Trainingsprogramm oder revolutionäre Geräte handelt, die Leute sind immer bereit, neue Fitness-Moden auszuprobieren, in der Hoffnung, dass sie die gewünschten Ergebnisse liefern.

24/7 Tempo überprüft seit 1956 jedes Jahr Fitnessmagazine, Zeitungsartikel und Online-Publikationen, um den Trainingswahn zu ermitteln.

Viele dieser Fitness-Modetrends kommen und gehen sehr schnell aus der Mode. Einige sind Tipps zum Abnehmen, andere haben sich als wissenschaftlich unwirksam erwiesen. Einige dieser Modeerscheinungen können den Menschen tatsächlich helfen, in Form zu kommen, solange sie sich an das Programm halten. Viele Menschen finden es aus einer Vielzahl von Gründen schwierig, sich an ihre Trainingsroutinen zu halten, darunter ein Mangel an Zeit, Energie oder Beharrlichkeit, um regelmäßig zu trainieren.

Wer es einfach halten möchte, vergisst leicht, dass Walking eigentlich eine aerobe Aktivität ist. Immerhin tun es täglich etwa 7 Milliarden Menschen. Es ist wirkungsarm, einfach, natürlich, zugänglich und hat viele gesundheitliche Vorteile. Hier sind 30 Gründe, warum Gehen die beste Übung ist.

Klicken Sie hier, um den beliebtesten Trainingsmodus in Ihrem Geburtsjahr anzuzeigen

Klicken Sie hier, um unsere detaillierten Ergebnisse und Methodik zu sehen