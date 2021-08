Donnerstag: Nvidia- und Cisco-Gewinne, Taliban-Beute, Satellitenabsturz und KI-Alarm

Nvidia und Cisco haben neue Quartalsergebnisse veröffentlicht, die beide positiv waren. Der Grafikkartenhersteller und Netzwerkspezialist konnte in den letzten drei Monaten Gewinn und Umsatz steigern, wenn auch in unterschiedlichem Maße – die wichtigsten Neuigkeiten in Kürze.

Der US-Chipkonzern hat eine hohe Nachfrage nach Gaming-Komponenten wie Grafikkarten und Rechenzentrumstechnik Nvidia hat ein überraschend starkes zweites Trimester Hilfe. In den drei Monaten bis Ende Juli steigerte das Unternehmen den Umsatz um 68 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn stieg sogar um 276%. Durch den Gaming-Boom erzielte Nvidia Rekordumsätze und einen Gewinnsprung. Nur spezielle Krypto-Mining-Prozessoren erfüllen die Erwartungen nicht.

erfreut sich auch starker Nachfrage Cisco, sondern für Geräte für Internet und Datenverkehr. Das brachte der US-Netzwerkspezialist im letzten Quartal erhebliches kommerzielles Wachstum dürfen. In den drei Monaten bis Ende Juli stieg der Gewinn um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der Umsatz um acht Prozent. Trotz des anhaltenden Mangels an Chips steigert Cisco aufgrund des Trends zur Heimarbeit und einem hohen Bedarf an Datensicherheit dramatisch Gewinn und Umsatz.

Anscheinend wurden sie nicht sicher gemacht US-Militärausrüstung zur biometrischen Personenidentifikation in Afghanistanweil radikale Islamisten Sie sagen, dass die Taliban sie jetzt gefangen genommen haben bekommen. Inwieweit biometrische Datenbanken auch der Terrorgruppe zugänglich sind, ist nicht bekannt. Dadurch könnten die Afghanen identifiziert werden, die den amerikanischen Truppen geholfen haben. Es wäre schwerwiegender als die Eroberung biometrischer Geräte durch die Taliban. Offenbar kam es noch weiter als Afghanistan zu einer ganz anderen Kollision. In dem Erdumlaufbahn war wohl am heftigsten Kollision von künstlichen Satelliten passiert seit Jahren. Trümmer einer russischen Rakete kollidierten mit einem chinesischen Satelliten. Was genau passiert ist, ist nicht klar. Der von den USA geführte Katalog der von Menschenhand geschaffenen Objekte in der Erdumlaufbahn gibt Hinweise auf die heftigste Satellitenkollision seit mehr als zehn Jahren. das ist auch künstlich Intelligenz bestimmter Medizinprodukte, aber es ist teilweise offensichtlich Rassist. Internationale Forschergruppe macht auf die Gefahr aufmerksam, dass selbstlernende Algorithmen in der Medizin Menschen unterschiedlicher Ethnien unterschiedlich behandeln, nachdem KI die Hautfarbe aus Röntgenstrahlen bestimmen kann. Ab heute findet das Österreichische Mobilkommunikationsforum (FMK) statt „5 Talks“ mit 5G-Experten auf YouTube wiederherstellbar. Die 5 Konferenzen ersetzen das FMK-Diskussionsforum “Wissenschaft mit Weitblick”, das coronabedingt nicht stattfinden konnte. Das erste Gespräch fand mit Professor Myrtill Simkó, einem Experten auf dem Gebiet der Molekular- und Zellbiologie, Nanotoxikologie und Strahlenbiologie, statt und wird heute, Donnerstag, 19. August 2021, veröffentlicht. auf Youtube. Ebenfalls wichtig:

