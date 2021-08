Dreharbeiten zur Netflix-Serie Clark beginnen in Kroatien

in

Die Dreharbeiten zur schwedischen Netflix-Originalserie Clark beginnen diese Woche in Kroatien.

Die Dreharbeiten beginnen morgen im kleinen Hafen von Volosko in der Stadt Opatija.

„Dies ist ein Projekt der Produktionsfirma Scandinavian Content Group in Kooperation mit MP Film Production aus Zagreb. Kroatien wurde für Drehorte ausgewählt, die in Schweden nicht gedreht werden können. Außerhalb von Rijeka und der weiteren Kvarner-Region finden die Dreharbeiten in Istrien und Zagreb statt“, sagte Grad Opatija.

Bill Skarsgård spielt den schwedischen Kriminellen Clark Olofsson, dessen berüchtigte Verbrechen in der Serie nach der Autobiografie des berüchtigten Gangsters den Begriff „Stockholm-Syndrom“ hervorbrachten.

Die schwedischsprachige Originalserie folgt Clark von seinen frühen Jahren in den 1960er Jahren bis heute.

Das sechsteilige Drama wird von Jonas Åkerlund (Lords of Chaos) inszeniert und mitgeschrieben und spielt auch Adam Lundgren, Sandra Ilar, Malin Levanon, Vilhelm Blomgren, Peter Viitanen, Hanna Björn, Isabelle Grill, Björn Gustafsson, Robin Nazari und Alicia Agnéson.

Der voraussichtliche Erscheinungstermin der Serie wird noch bekannt gegeben.