Donald Trump soll in Russland Asyl angeboten worden sein – der staatliche Medienbericht

Das russische Fernsehen beklagt den Verlust von Trümpfen, nennt ihn Russlands Lieblingspräsident und schlägt Putin vor, Asyl in Mutter Russland zuzulassen, um den Anklagen zu entgehen, denen er am 20. Januar gegenübersteht. FFS seine Schuld schreit uns an. Er sollte sofort in Gewahrsam genommen und jedes Privileg entzogen werden. FT

– Catrina (@mountaincatrina) 9. Dezember 2020