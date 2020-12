Corona-Pandemie: Sperrung ab Mittwoch – was Bund und Länder heute entscheiden wollen

W.Aufgrund der zunehmenden Zahl von Koronainfektionen müssen sich die Menschen in Deutschland wahrscheinlich in der kommenden Woche auf einen harten Lockdown vorbereiten. Die Ministerpräsidenten wollen sich an diesem Sonntagmorgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Videokonferenz treffen und werden höchstwahrscheinlich beschließen, die geltenden Vorschriften erheblich zu verschärfen. WELT hat einen Resolutionsentwurf.

Dementsprechend ist die Einzelhandel Vom 16. Dezember bis 10. Januar weitgehend geschlossen. Laut der Zeitschrift „Business Insider“ bevorzugt die Kanzlei den 15. Dezember als Starttermin.

Ausnahmen sind Lebensmitteleinzelhändler, Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel, Abhol- und Lieferservices, Getränkegeschäfte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Auto- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Postämter, chemische Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsläden, Tier- und Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumstände und Großhändler.

Sei dagegen Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraktiken, Tattoo-Studios und ähnliche Einrichtungen geschlossen.

Der umstrittenste noch offene Punkt ist wahrscheinlich das Thema Schulen und Kindertagesstätten. „Auch zum Schulen Die Kontakte sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 erheblich eingeschränkt werden. Während dieser Zeit sollten Kinder nach Möglichkeit zu Hause betreut werden “, heißt es in der Zeitung. Laut “Business Insider” besteht eine allgemeine Vereinbarung, dass es bis zum 10. Januar keine Präsenzkurse geben sollte. Wie dies tatsächlich umgesetzt wird, hängt von den Vorschriften der einzelnen Länder ab. Beide Nächster plädieren die Kanzlei für eine Schließung, die Staaten wollten es offen halten. Der Entwurf sieht vor, dass die Notfallversorgung gewährleistet und „Fernunterricht angeboten wird“. Darüber hinaus sollen „zusätzliche Möglichkeiten“ geschaffen werden, damit Eltern bezahlten Urlaub nehmen können.

Verbrauch von alkoholische Getränke im öffentlichen Raum sollte im gleichen Zeitraum verboten werden und Verstöße werden bestraft. Der “allgemeine” Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester. Das Zünden von Feuerwerkskörpern wird nicht empfohlen, ist jedoch nur an „öffentlichen Orten“ verboten, die von den Gemeinden festgelegt werden. Bei der Silvester und Neujahr Darüber hinaus wird landesweit ein Verbot des Sammelns und Sammelns eingeführt.

Private Treffen sollte laut Entwurf weiterhin auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt sein – ohne Kinder unter 14 Jahren. Vom 24. bis 26. Dezember sollen die Bundesländer in der Lage sein, die Obergrenze auf maximal zehn Personen zu erhöhen. Dann könnten mehr als zwei Haushalte zugelassen werden, wenn sie direkte Verwandte sind.

Gottesdienste In Kirchen sind Synagogen und Moscheen unter hygienischen Bedingungen erlaubt, aber das Singen ist nicht erlaubt. An Tagen, an denen eine große Menge erwartet wird, wie z. B. Weihnachten, müssen sich Besucher anmelden.

Neuinfektionen auf hohem Niveau

Hintergrund ist die sehr hohe Anzahl an Infektionen: Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag 20.200 Neuinfektionen. Das sind 2.433 mehr als vor einer Woche. Weitere 321 Menschen starben an oder mit dem Virus. Laut RKI stieg die siebentägige Inzidenz weiter auf 169,1 und entfernt sich damit zunehmend von dem angestrebten Zielwert von 50 von Bund und Ländern. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in Deutschland innerhalb von sieben Tagen neu infiziert sind.

Die Bundeskanzlerin und die Staatsoberhäupter planen, am 5. Januar 2021 erneut zu diskutieren und dann ab dem 11. Januar über die Maßnahmen zu entscheiden.