Donald Trump kündigt Pressekonferenz im Luxushotel statt im Industriegebiet an

Donald Trump stand mit bizarren Ausdrücken auf Twitter verursachte oft Verwirrung. Diesmal muss er jedoch einige seiner eigenen Anhänger irritiert haben: Er kündigte erstmals eine Pressekonferenz im Luxushotel “Four Seasons” in an Philadelphia to – um dann wiederholt den Ort des Ereignisses in mehreren Tweets zu ändern, wie z “Unabhängig” berichtet. Schließlich schrieb er, dass die Konferenz in den Räumlichkeiten des Landschaftsbauunternehmens Four Seasons stattfinden würde.