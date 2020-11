Live-Wahlen in den USA 2020: Joe Bidens erste Rede als gewählter Präsident erwartet

Was wird sich mit Joe Biden an der Spitze ändern? Der New Yorker Senator Chuck Schumer hat eine klare Vision: “Die lange, dunkle Nacht in Amerika ist vorbei, es gibt eine neue Morgendämmerung”sagte der Demokrat in einem Rede. Diese Morgendämmerung könnte noch heller werden, wenn der Senat zurückgewonnen würde und die beiden Sitze in Georgien auch an die Demokraten gingen. “Joe Biden hat die Wahl fair und ehrlich gewonnen, aber jetzt beginnt die harte Arbeit”, sagte er. “Wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln und Amerika helfen!”