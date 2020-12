Donald Trump: Fans fordern einen Boykott der Republikaner – “Hat ihre Stimme nicht verdient!”

Die Republikaner in Georgien stehen vor einer unmöglichen Aufgabe. Sie sollen im Januar die Senatsmehrheit retten und ausgerechnet mit Donald Trumps Fans kämpfen.

Atlanta – Mit den bahnbrechenden zwei Stichwahlen für die US-SenatEs ist so etwas, wenn man im Januar 2021 in Georgia auftaucht. Republikaner brauchen das dringend Kelly Loeffler und David Perdue ihre Stichwahlen gegen die Demokraten Raphael Warnock und Jon Ossoff Sieg. Wenn die „Grand Old Party“ (GOP) beide Sitze verliert, wäre es daneben Weißes Haus, das Joe Biden Donald Trump hat abgenommen und das Repräsentantenhausdass die Demokraten seit 2018 kontrollieren, einschließlich der Senat de facto in demokratischen Händen.

Kelly Loeffler und David Perdue: Sie sollten den Republikanern den Senat retten. Aber Donald Trump und seine Fans schießen hinüber. (Archivfoto) © Jessica McGowan / AFP

Wenn die Republikaner wie Donald Trump in Georgia verlieren, geht der US-Senat an die Demokraten

Sollte Warnock und Ossoff tatsächlich das Unmögliche möglich machen und die beiden Senatssitze entfernen Georgia “Farbe blau” würde zu einer Pattsituation im Senat führen 50 Demokraten und 50 Republikaner. In einem solchen Fall obliegt es dem künftigen Vizepräsidenten Kamala Harrisdas Pendel zur einen oder anderen Seite schwingen. Angesichts der jahrelangen harten Front zwischen Demokraten und Republikanern ist dies keine allzu kühne Behauptung Harris würde ihre Position nutzen, um den Senat mit 51 zu 50 Stimmen effektiv unter die Kontrolle der Partei zu bringen Joe Biden Bring zu. Einer Grusel für die Partei, die seit vier Jahren der Nibelungen treu ist Donald Trump Stand.

Habe gerade meinen Teil getan. Urkomisch! Wirklich amerikanisches PAC – Spenden Sie über ActBlue https://t.co/JDN5NbLU6K – Stephen Dodge – Tschüss Don! (@jsdpharmd) 3. Dezember 2020

Denn wenn die Demokraten neben dem Weißen Haus beide Kammern des Parlaments dominieren, könnten sie es Joe Biden “Regieren”ohne Kompromisse mit den Republikanern eingehen zu müssen. Wie kompromissbereit diese Republikaner sind, zeigte sich nicht zuletzt 2016, als die Mehrheit des republikanischen Senats zustimmte Barack Obama blockierte Richter Merrick Garland schlug dem Obersten Gerichtshof vor.

Insbesondere Barack Obama spürte immer wieder, was eine Präsidentschaft gegen mindestens eine Kammer des Parlaments bedeutet: langwierige Verhandlungen, gezupfte Projekte, Blockaden, Stillstand. Sogar Donald Trump Seit den Halbzeitwahlen im Jahr 2018 hat er wiederholt mit der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus zu kämpfen, verkörpert durch seinen intimen Feind, die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi.

Donald Trump erschießt führende Republikaner in Georgia

So sollte es auch und vor allem für den republikanischen und noch amtierenden Präsidenten sein Donald Trump ein Anliegen sein Kelly Loeffler und David Perdue mit aller Kraft und Ihrer versammelten Fangemeinde im Wahlkampf an Ihrer Seite zu stehen, um den Senat zumindest in “roten” Händen zu halten. Dies ist der einzige Weg, um die Pläne zu machen, die Trump hasste Joe Biden wie eine Erweiterung von “Obamacare„Krankenversicherung, die für alle Amerikaner erschwinglich ist.

FAKE NEWS GA ist kein Republikaner. Es ist entsetzlich und eine weltweite Verlegenheit, dass Donald Trump sich weiterhin auf diese absurde Anstrengung einlässt, um die Wahlergebnisse in Frage zu stellen. Sein Verhalten ist außer Kontrolle geraten. – MURRAY🧢🇺🇸 (@murray_nyc) 19. November 2020

Aber Donald Trump schmollt. Gefangen in seinem eigenen Märchen von einer angeblich „gestohlenen“ Wahl schießt er auf jeden und jeden, der nicht hundertprozentig bereit war, seine Lügen zu untermauern. Dies schließt den Gouverneur von ein Georgia, Brian Kemp. Trump hatte den Republikaner Kemp im Wahlkampf 2018 unterstützt und wollte sich seiner bevorstehenden Niederlage stellen Joe Biden im Georgia Sammeln Sie jetzt den Preis für seine selbstlose Unterstützung. In einfachen Worten: Kemp sollte zusammen mit seinem Wahlstaatssekretär Brad Raffensperger zuerst die Stimmenzählung stoppen Joe Biden könnte vorbei gehen.

Donald Trump-Fans fordern einen Boykott der entscheidenden Senatswahlen in Georgia

Wenn das nicht funktioniert hat, sollte Brian Kemp und Brad Raffensperger den Staat verhindern Georgia der Sieg von Joe Biden offiziell zertifiziert. Nichts passierte, Kemp war sogar gezwungen, die Rechtmäßigkeit der Wahl zu akzeptieren Georgia in einer Erklärung öffentlich bestätigt werden. Zumindest war jetzt die Tischdecke zwischen Kemp und Raffensperger auf einem und Donald Trump auf der anderen Seite zerschneiden. Trumpf beklagte sich laut und öffentlich und sagte, dass er sich “schäme”, Kemp 2018 unterstützt zu haben. Ein Mangel an Gegenleistung ist für den Dealmaker Trumpf einfach inakzeptabel.

Warum fordern Loeffler und Perdue diesen Tag nicht Tag für Tag? Es ist seltsam, Sir. – Stella Maris @ 🇺🇸🇺🇸 (@marystarsea) 3. Dezember 2020

Jetzt sieht es so aus, als ob Donald Trump an alle Republikaner in Georgia Will sich rächen. Egal was es kostet – in diesem Fall die Senatsmehrheit. Zuerst gab es die Menge einiger eingefleischter Trump-Fans, die einen Boykott der Senatswahlen in Georgia forderten, oder besser gesagt kein Kreuz und stattdessen den Namen kühn und kühn “Trumpf” auf den Stimmzettel zu schreiben, um das republikanische “Establishment”, das sich nach der Trump-Erzählung verzogen hatte, “mit voller Wucht zu bestrafen”, anstatt dem “wahren Wahlsieger” (Trump over Trump) beizustehen.

Donald Trump Fan Ziel: Georgia Republikaner “bestrafen”

Und während Donald Trump kämpft immer noch um den längst verlorenen Vorsitz und die Senatswahlen, die für seine Partei so wichtig sind Georgia Rechtsanwalt Lin Wood, der als Trump-Fan bekannt ist, steht kaum noch vor den Leuten und fordert, genau wie diejenigen, die den unvernünftigen Trumpster besiegt haben, einen Boykott. Über Kelly Loeffler und David Perdue Er sagte zu den potenziellen republikanischen Wählern: „Du hast deine Stimme nicht verdient! Sie müssen es selbst reparieren. “”

Republikaner im Senat Demokraten im Senat Derzeit 50 Sitzplätze Derzeit 48 Sitzplätze In Georgien: In Georgien: Kelly Loeffler Raphael Warnock David Perdue Jon Ossoff READ Wachstum von 14,9 Prozent: Die deutschen Exporte wachsen schneller als seit 1990

Zu Lin Wood, der in der rechten Szene äußerst prominent ist, gesellte sich eine weitere aus Trump-Kreisen bekannte Persönlichkeit: die gerade unhöfliche aus der “Strike Force”, dem Top-Rechtsteam von Donald Trumpgeworfen Sidney Powell. Der Anwalt, der dem rechtsextremistischen Verschwörungskult „QAnon“ nahe steht, forderte ebenfalls einen Boykott: „Ich denke, ich würde alle hier sein Georgia Ermutigen Sie Sie, überhaupt nicht abzustimmen, bis Ihre Abstimmung sicher ist. “”

Die republikanischen Wahlhelfer sind verzweifelt, Donald Trump hält die Wählerschaft in Georgia von der Wahlurne fern

Diese Aussage hat Explosionskraft. Weil die Republikaner in Georgiadie unermüdlich für Kelly Loeffler und David Perdue Diese Aussage stellt zwei große Hindernisse in den Weg. Auf der einen Seite gibt es die Forderung nach einem Boykott, der sich allein zu einem „Tschüss“ für die demokratischen Kandidaten Raphael Warnock und Jon Ossoff entwickeln könnte, Joe Bidens Führung war hoch Donald Trump in Georgien nur 0,2 Prozent.

🚨BREAKING: Auf der Grundlage des Protokolls der Anhörung zum Fall Georgia Kraken am Sonntag ist jetzt klar, dass das Gericht Powells Antrag auf eine TRO abgelehnt hat. Trump ist jetzt 1-40 in Rechtsstreitigkeiten nach den Wahlen. pic.twitter.com/9O80Lhk33x – Marc E. Elias (@marceelias) 2. Dezember 2020

Auf der anderen Seite, und das könnte den Wahlkämpfern tatsächlich den Hals treffen Loeffler und Perdue und damit die republikanische Senatsmehrheit werden, werfen Wood und Powell weiterhin Zweifel an der Integrität der Wahlen in den USA. So wie Donald Trump Sie predigen aus dem Nichts „Wahlbetrug“ und zerstören das Vertrauen in die Wahlen und das Gefühl, die eigene Stimme abzugeben, insbesondere in die eigene Wählerschaft. Ein republikanischer Aktivist in GeorgiaWer würde ihren Namen lieber nicht in einer Zeitung lesen, die in diesem Zusammenhang resigniert sagte: “Wer zum Teufel sollte für uns stimmen, wenn wir den Leuten sagen, dass das Wählen nicht hilft?” (Mirko Schmid)

