Coronavirus: Diese 4 Lebensmittel hemmen die Ausbreitung des Virus

Helfen Inhaltsstoffe bestimmter Lebensmittel gegen das Coronavirus? Eine Studie der North Carolina State University legt dies nahe.

Forscher haben dagegen neue Ansätze Ausbreitung von Coronavirus im Körper versucht.

von im Körper versucht. Ihr Ansatz war es, das zu studieren Zutaten etwas Essen .

etwas . Das Fazit: Eine Umstellung der Ernährung kann dagegen Coronavirus Hilfe.

Frankfurt / Raleigh – Die Inhaltsstoffe einiger Pflanzen sind für ihre entzündungshemmende und antioxidative Wirkung bekannt. Einschließlich der Teepflanze, des Kakaos und einiger Rebsorten. Daher war es für Forscher der North Carolina State University sinnvoll, die Wirkung dieser Substanzen auf die Umwelt zu untersuchen Coronavirus zu testen. Das Ergebnis: Grüner Teedunkel Schokolade, Kakaopulver und Muscadine-Trauben kann das helfen Ausbreitung von Coronavirus enthalten.

Sars-CoV-2: Forscher finden Schwachstellen im Coronavirus

Die Forscher Yue Zhu und Deyu Xie fanden die Schwachstelle in der “Hauptprotease” (Mpro) der Coronavirus. „Mpro in SARS-CoV-2 ist erforderlich, damit sich der Virus replizieren und zusammensetzen kann “, schreibt Xie in einer Pressemitteilung. “Wenn wir diese Protease besetzen oder deaktivieren können, stirbt das Virus.”

Einige Lebensmittel können helfen, die Ausbreitung von Coronavirus einzudämmen. (Symbolfoto) © Petra Schneider-Schmelzer / Imago Images

Dies ist den Forschern offenbar mit Hilfe der Kräutersubstanzen gelungen. Dazu führten sie zunächst Computersimulationen durch, testeten aber auch ihren Ansatz in einem Reagenzglas. Das Ergebnis: Auszüge aus Grüner Tee und Muscadine-Trauben waren “sehr erfolgreich” bei der Deaktivierung der Protease des Coronavirus. Kakaopulver und dunkel Schokolade lieferte Extrakte, die die Produktivität der Protease um die Hälfte reduzierten.

Grüner Tee und Schokolade gegen die Ausbreitung des Coronavirus

Die Mpro des Coronavirus Laut den Autoren der Studie hat es “Taschen”, an die die Substanzen aus den Extrakten “andocken” können. Dies dekativiert die Protease, wodurch das Virus stirbt. Das Grüner Tee Laut Xie hat es fünf getestete chemische Inhaltsstoffe, die an verschiedenen Seiten der Beutel andocken und zu deren Deaktivierung führen. Muscadine-Trauben enthalten diese Substanzen in ihrer Haut und in ihren Samen. Laut Xie ist es daher „nicht überraschend“, dass Pflanzen diese Substanzen verwenden, um sich vor Krankheiten zu schützen.

Forscher raten Koronapatienten, Tee und Schokolade zu konsumieren

Auch wenn die Substanzen bei der Anwendung an Menschen und Tieren nicht auf ihre Wirksamkeit getestet wurden, geben die Autoren an in ihrer Studie erklären, dass sie gegen die sind Coronavirus helfen können. Konsumieren Grüner Teedunkler Schokolade und Muscadine-Trauben schreiben die Autoren: “Wir gehen davon aus, dass ein erhöhter Verbrauch dieser gängigen Produkte den Schutz gegen SARS-CoV-2 verbessern kann.”

Da gibt es noch keine wirksame Medizin gegen Covid-19 Zum Zeitpunkt der Studie war keine Impfung verfügbar, schlagen die Autoren vor Grüner Tee, Trauben und Kakao zu verwenden, um die Auswirkungen der zu reduzieren Coronavirus Abnahme der kranken Menschen. Alkohol wurde zuvor als Mittel gegen das Coronavirus diskutiert. Jedoch nicht für den internen Gebrauch. (Marcel Richters)

